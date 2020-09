‘Todo Mundo Odeia o Chris’ completa 15 anos e ator revela curiosidades; confira

Tyler James Williams, que viveu o Chris, celebrou aniversário de estreia da série respondendo dúvidas dos fãs

Reprodução 'Todo Mundo o Chris' foi exibido originalmente entre 2005 e 2009, e fez muito sucesso no Brasil com transmissão pela Record



“Todo Mundo Odeia o Chris” completou 15 anos da sua estreia na terça-feira (22) e, para celebrar a data, Tyler James Williams, que interpretou o Chris, contou algumas curiosidades da produção no Twitter. Exibida originalmente entre 2005 e 2009 pela UPN, a série foi a responsável pela única indicação ao Globo de Ouro da emissora, que foi incorporada pela Warner Bros. e virou a CW. “Fomos uma grande parte de um pequeno coletivo de shows que ajudaram a CW no que ela é hoje”, disse Williams.

O programa acompanhava a infância do humorista Chris Rock, que narrou todos os episódios, e ficou popular por fazer paródias de diversas outras séries, filmes e demais referências da cultura pop dos anos 80. No Brasil, “Todo Mundo Odeia o Chris” conquistou uma legião de fãs com exibição até hoje na Record. “Filmamos somente 4 temporadas em 4 anos. Parece que filmamos muito mais porque impulsionamos nossa exibição quando terminamos [a série], por volta de 2009, e foi quando muitos fãs nos descobriram”, contou o intérprete de Chris.

Williams respondeu se haverá o tão pedido reboot ou episódio especial da série: “Já foi falado isso, mas o bom é que todos nessa foto estão muito ocupados, todos com trabalhos regulares em diferentes mídias, gêneros, emissora, etc. Continuaremos tentando, mas estou orgulhoso do nosso ‘problema de agenda”. Entre as estrelas de “Todo Mundo Odeia o Chris”, está Terry Crews, que segue na televisão em “Brooklyn Nine-Nine“.

‘Você se lembra do episódio em que…’

Respondendo uma das perguntas mais repetida pelos fãs, Williams disse que não, não se lembra da trama de todos os episódios. “Não me lembro. Na minha memória, é tudo um grande episódio. Aquilo foi como o ensino médio para a gente, então é o mesmo se perguntarem se você se lembra de um dia normal na escola. Eu consigo lembrar algumas coisas, mas nada específico.”

Chris passou no supletivo?

O último episódio confundiu muitos fãs, já que deixa no ar se Chris ou passou ano no supletivo para tirar o diploma do ensino médio, mas Tyler James Williams lembrou que ele foi inspirado em outra grande produção que encerrou no mesmo ano.”Sim, [ele passou no supletivo], mas largou depois. Assim começa sua jornada na comédia. O final foi uma paródia de ‘Família Soprano’, que também foi ao ar naquele ano”, contou.

O eterno Chris também revelou que eles nunca gravaram em Brooklyn, Nova York, onde era ambientada a produção. “Apesar deles escalarem uma criança de Nova York (eu ainda vivia lá na época), tudo foi filmado nos estúdios da Paramount, em Los Angeles. Por isso vocês veem a fachada da casa em muitas outras séries e clipes”, disse.

“Obrigado a toda nossa audiência nesses anos. Apoiem o elenco, quando vocês puderem. Na indústria de hoje, as coisas não na nossa frente como era a distribuição antes. Tudo bem. Quando você nos ver, nos apoie. Quando não ver, não nos enche, estamos por aí trabalhando”, finalizou Williams.

Veja a thread completa no Twitter: