Emmy 2020: Zendaya quebra recorde ao ganhar por ‘Euphoria’; veja vencedores

Atriz foi a vencedora da estatueta por Melhor Atriz em Série de Drama com série da HBO

Reprodução/Instagram/zendaya Zendaya vive Rue em 'Euphoria', série da HBO



Zendaya brilhou em sua sala de estar ao comemorar o feito inédito no Emmy 2020: aos 24 anos, ela se tornou a vencedora mais jovem a conquistar a estatueta por Melhor Atriz em Série de Drama na noite de domingo (20). A performance da atriz em “Euphoria“, série da HBO, foi consagrada pela Academia de Televisão, responsável pela principal premiação da TV americana. Em formato adaptado à pandemia de coronavírus, o Emmy 2020 não teve plateia nem a presença dos famosos no palco, mas teve a transmissão apresentada por Jimmy Kimmel.

“Quero apenas dizer ‘obrigado’ à Academia da Televisão e a todas as outras mulheres incríveis dessa categoria. Eu admiro vocês tanto. Isso é muito louco. Eu não sou de chorar”, disse Zendaya em seu discurso de agradecimento. “Obrigada ao elenco e à equipe incríveis de ‘Euphoria’. Tenho tanta sorte de ir trabalhar com vocês todos os dias, e sou muito inspirada por tudo que vocês fazem. Sam Levinson, eu te agradeço muito. Sou muito grata por Rue. Sou muito grata que você me confiou sua história. E eu espero que continue a te dar orgulho.”

More #Emmys history tonight! At 24, @Zendaya is the youngest person to win for Lead Actress in a Drama Series! pic.twitter.com/AVUzIqyckH — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

A grande vencedora da noite foi a comédia canadense “Schitt’s Creek”, que angariou sete estatuetas, incluindo Melhor Comédia, Melhor Ator em Comédia (Eugene Levy) e Melhor Ator Coadjuvante em Comédia (Daniel Levy).

Veja os principais vencedores do Emmy 2020:

Melhor ator em série dramática

Jason Bateman – “Ozark”

Sterling K. Brown – “This Is Us”

Steve Carell – “The Morning Show”

Brian Cox – “Succession”

Billy Porter – “Pose”

Jeremy Strong – “Succession” (venceu)

Melhor atriz em série dramática

Olivia Colman – “The Crown”

Laura Linney – “Ozark”

Jennifer Aniston – “The Morning Show”

Jodie Comer – “Killing Eve”

Sandra Oh – “Killing Eve”

Zendaya – “Euphoria” (venceu)

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson – “Black-ish”

Ted Danson – “The Good Place”

Michael Douglas – “Método Kominsky”

Eugene Levy – “Schitt’s Creek” (venceu)

Don Cheadle – “Black Monday”

Ramy Yousseff – “Ramy”

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate – “Disque Amiga para Matar”

Linda Cardellini – “Disque Amiga para Matar”

Rachel Brosnahan – “Marvelous Mrs. Maisel”

Tracee Elis Ross – “Black-ish”

Issa Rae – “Insecure”

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek” (venceu)

Melhor ator em série limitada ou filme para TV

Jeremy Irons – “Watchmen”

Hugh Jackman – “Má Educação”

Paul Mescal – “Normal People”

Jeremy Pope – “Hollywood”

Mark Ruffallo – “I Know This Much is True” (venceu)

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

Cate Blanchett – “Ms. America”

Shira Haas – “Nada Ortodoxa”

Regina King – “Watchmen” (venceu)

Octavia Spencer – “A Vida e a História de Madam C.J. Walker”

Kerry Washington – “Little Fires Everywhere”

Melhor minissérie

“Little Fires Everywhere” – Hulu

“Mrs. America” – Hulu

“Inacreditável” – Netflix

“Nada Ortodoxa” – Netflix

“Watchmen” – HBO (venceu)

Melhor série de comédia

“Curb Your Enthusiasm” – HBO

“Disque Amiga para Matar” – Netflix

“The Good Place” – Netflix

“Insecure” – HBO

“O Método Kominsky” – Netflix

“The Marvelous Mrs. Maisel” – Prime Video

“Schitt’s Creek” – Pop TV (venceu)

“What We Do in the Shadows” – FX

Melhor série de drama

“Better Call Saul” – Netflix

“The Crown” – Netflix

“The Handmaid’s Tale” – Hulu

“Killing Eve” – AMC

“The Mandalorian” – Disney+

“Ozark” – Netflix

“Stranger Things” – Netflix

“Succession” – HBO (venceu)