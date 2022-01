Andrew Garfield revela que improvisou fala em emocionante cena de ‘Homem-Aranha 3’; saiba qual

Ator também falou como foi a troca que ele teve no set de filmagem com Tobey Maguire e Tom Holland

Reprodução/Sony Andrew Garfield protagonizou a franquia 'O Espetacular Homem-Aranha'



O sonhado encontro dos intérpretes de Peter Parker nos cinemas aconteceu no filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, que já arrecadou US$ 1,4 bilhão de bilheteria ao redor do mundo. O ator Andrew Garfield, que viveu o herói na franquia “O Espetacular Homem-Aranha”, contou à Variety como foi contracenar junto com Tobey Maguire, o primeiro intérprete de Peter Parker, e Tom Holland, protagonista da atual franquia da Marvel. “Acho que foi a primeira vez que ficamos todos juntos com o traje”, comentou. Andrew disse que o encontro “foi hilário” porque ao mesmo tempo que eles estavam focados como atores, também surgiu uma empolgação por estarem juntos vestidos de Homem-Aranha. “Falamos sobre como era ir ao banheiro [com a roupa] e, vocês sabem, em como dar um jeito pacote. Conversamos sobre o que funcionou para cada um de nós.”

Além de ir ao banheiro, outra dificuldade dos atores era manusear as coisas quando estavam com o uniforme. “Tom ficou com ciúmes porque eu tenho pequenos zíperes nos meus trajes que permitem que eu tire minhas mãos da roupa com muita facilidade. Para mexer no celular, ele teve que usar o nariz porque não conseguia com as mãos”, contou. Nos bastidores, os atores também tiveram conversas mais profundas sobre como foi a experiência de viver o popular herói nos cinemas. Toda essa conexão entre intérpretes de Peter Parker fez com que Andrew improvisasse em uma das cenas mais emocionantes de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, que é a despedida dos heróis. “Há uma frase que improvisei no filme. Olhando para Tobey e Tom, eu digo a eles que os amo. Esse momento foi apenas eu, de fato, os amando”, revelou.