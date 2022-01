‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ foi responsável por 43% dos ingressos de cinema vendidos em 2021

Novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel se tornou a maior bilheteria do ano; ‘Velozes e Furiosos 9’ e ‘Eternos’ completam o pódio de maior número de ingressos vendidos.

Divulgação/Marvel/29.11.2021 Novo filme do super-herói estreou no Brasil no fim de dezembro de 2021



Em meio à retomada das atividades no cinema, o filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” se tornou a maior bilheteria de 2021, sendo responsável por 43% dos ingressos de cinema vendidos ao longo do ano. A informação foi dada pela Ingresso.Com, empresa especializada na venda de ingressos. Segundo a empresa, mais de 500 filmes foram comercializados ao longo de 2021, sendo que 10 deles representam 78% da bilheteria total. Depois do novo filme do Homem-Aranha, que conta com nomes como Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch, os longas ‘Velozes e Furiosos 9‘ e ‘Eternos‘, aparecem como segundo e terceiro filme com mais bilheteria no ano. “Venom: Tempo de Carnificina“, “Viúva Negra“, “Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio“, “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis“, “Harry Potter e a Pedra Filosofal“, “007 – Sem Tempo Para Morrer” e “Duna” completam o top 10.