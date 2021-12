‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ bate US$ 1 bilhão na bilheteria

Novo filme da Marvel foi o primeiro longa lançado após o início da pandemia de Covid-19 a atingir a marca

Divulgação/Marvel/25.10.2021 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa chega aos cinemas em dezembro deste ano



Um dos lançamentos mais esperados de 2021, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” superou as expectativas e ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial. A informação foi divulgada pelo portal Deadline e não leva em consideração a bilheteria da China, que é um dos principais mercados da indústria cinematográfica. Ao atingir a marca, o filme se tornou o primeiro lançado depois do começo da pandemia a bater esse patamar de arrecadação mundial. O total foi atingido com a arrecadação dos dias 24 e 25 de dezembro, fazendo com que o filme chegasse a US$ 1,05 bilhão. O filme também foi o segundo mais rápido do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) a atingir a marca, empatado com Vingadores: Guerra Infinita e atrás de Vingadores Ultimato.