Angelina Jolie cria conta no Instagram e bate recorde de Jennifer Aniston

Atriz estreou na rede social e atingiu a marca de 2 milhões de seguidores três horas após criar seu perfil, quebrando a marca da estrela de ‘Friends’

Reprodução Em publicação de estreia, Jolie divulgou carta de jovem que vive no Afeganistão



A atriz Angelina Jolie, 46, criou seu perfil no Instagram e em menos de um dia já quebrou um recorde da plataforma. Apenas três horas após entrar na plataforma, Jolie atingiu a marca de 2 milhões de seguidores, quebrando o recorde de Jennifer Aniston, que havia sido o perfil a atingir essa marca com menor tempo até então. Quando criou seu perfil, a estrela do seriado “Friends” atingiu a quantidade em 5 horas e 16 minutos. A primeira publicação de Jolie na plataforma foi a de uma carta na qual uma jovem que vive no Afeganistão relata as consequências do retorno do Talibã ao poder do país. “É revoltante ver os afegãos sendo deslocados mais uma vez por causa do medo e da incerteza que tomou conta de seu país. Gastar tanto tempo e dinheiro, ter sangue derramado e vidas perdidas apenas para chegar a isso, é uma falha quase impossível de entender”, afirmou Jolie. No momento, o perfil da atriz conta com duas publicações e 6,1 milhões de seguidores.