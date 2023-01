Annie Wersching, atriz da série ’24 horas’, morre aos 45 anos

A notícia foi confirmada pelo marido da estrela, o também norte-americano Stephen Full

A atriz Annie Wersching, conhecida por sua atuação na série “24 horas”, morreu neste domingo, 29, aos 45 anos, em razão de um câncer diagnosticado em 2020. A notícia foi confirmada pelo marido da estrela, o também norte-americano Stephen Full. Há um buraco cavernoso na alma desta família hoje. Mas ela nos deixou as ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrava beleza no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Ela nos ensinou a não esperar que a aventura o encontre”, contou Stephen, em entrevista ao site “Deadline”. Nascida em San Luis, no Estado de Missouri, Wersching estreou na televisão na série “Star Trek: Enterprise” (“Jornada nas Estrelas: Enterprise”). Depois, a atriz acumulou vários trabalhos ao longo da carreira, como “Supernatural” (2007), “The Vampire Diaries” (2015-2016), “CSI: Crime Scene Investigation” (2010) e “The Rookie” (2019-2021).