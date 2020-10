Anya Taylor-Joy, de ‘Fragmentado, será a jovem Furiosa em prelúdio

Personagem vivida por Charlize Theron em ‘Max Max: Estrada da Fúria’ ganhará filme solo sobre sua origem comandado por George Miller

Reprodução/Instagram/anyataylorjoy Anya Taylor-Joy também ficou conhecida pelos filmes 'A Bruxa' e o inédito 'Novos Mutantes'



Anya Taylor-Joy reviverá a personagem Furiosa, interpretada por Charlize Theron em “Mad Max: Estrada de Fúria” (2015), no filme sobre a origem da icônica guerreira. George Miller, criador da franquia e diretor de todos os filmes desde 1979, também comandará o novo projeto. Taylor-Joy ficou conhecida pelos longas “A Bruxa”, “Fragmentado” e o inédito “Novos Mutantes”. Além dela, os atores Chris Hemsworth (o Thor da Marvel) e Yahya Abdul-Mateen II (da série “Watchmen”) também foram confirmados no elenco de “Furiosa”, mas ainda sem detalhes sobre seus papeis, de acordo com a Variety.

Miller chegou a considerar o retorno da Charlize para o personagem, utilizando CGI para rejuvenescê-la digitalmente. Mas, em maio, descartou a possibilidade e confirmou que a atriz não estará no filme. “Por muito tempo, pensei que poderíamos usar o rejuvenescimento de computador em Charlize, mas acho que ainda não estamos lá. Apesar da tentativa valente de ‘O Irlandês’, acho que ainda há uma estranheza” argumentou o diretor na época. Na ocasião, Anya Taylor-Joy já era cotada para o papel, junto com Jodie Comer, da série “Killing Eve”. “Furiosa” ainda não ganhou previsão de estreia.