‘Soul’, nova animação da Pixar, vai estrear direto no Disney+

Animação perdeu estreia nos cinemas por causa de pandemia e chega em 25 de dezembro ao streaming da Disney

Reprodução/YouTube Na dublagem original, Jamie Foxx será um músico que precisa descobrir como reencarnar na Terra após morrer inesperadamente



A próxima animação da Pixar, “Soul“, perdeu sua estreia nos cinemas por causa da pandemia de coronavírus e agora chegará diretamente para o Disney+, serviço de streaming do estúdio que chega em novembro ao Brasil. Em setembro, a informação já tinha sido adiantada pela imprensa norte-americana, mas somente na quinta-feira (8) a Disney confirmou o lançamento da animação direto no streaming. Diferente de “Mulan“, em que foi cobrado US$ 30 para a reprodução da mídia na plataforma para assinantes, “Soul” não deverá ter um custo a mais para o usuário assisti-lo no Disney+. O filme estreia em 25 de dezembro.

Em “Soul”, o músico Joe Gardner (na dublagem original, com voz de Jamie Foxx) chega ao mundo das almas logo após viver o dia mais feliz de sua vida. Inconformado com a “passagem” inesperada, Gardner explora o outro lado e conhece as jovens almas que são treinadas para chegar à Terra. Apesar disso, o músico não quer desistir da vida e busca uma maneira de reencarnar em seu corpo.