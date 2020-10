‘The Crown’: Casamento de Diana e Charles é destaque em teaser

Quarta temporada da série sobre a família real britânica estreia em 15 de novembro na Netflix

Reprodução/YouTube Ascensão da princesa Diana será um dos focos dos novos episódios da série



A Netflix liberou nesta terça-feira (13) um novo teaser da série “The Crown“. A quarta temporada dará destaque ao casamento “de conto de fadas” do príncipe Charles (interpretado por Josh O’Connor) e da princesa Diana (Emma Corrin). Os novos episódios estarão disponíveis na plataforma em 15 de novembro.

A história é ambientada no final da década de 1970. A rainha Elizabeth (Olivia Colman) e sua família estão preocupadas em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles, que ainda está solteiro aos 30 anos. O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida.

A série também destaca nesta temporada o impacto das políticas da primeira mulher à frente do Parlamento, a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), aumentando a tensão entre ela e a rainha, já que Thatcher direciona o país para a Guerra das Malvinas.

Veja o teaser:

*Com Estadão Conteúdo