Após Ana Maria Braga, Fabrício Battaglini também é afastado do ‘Mais Você’

Apresentador, que estava substituindo a titular da atração com Talitha Morete, testou positivo para Covid-19

Reprodução/Instagram/fabriciobattaglini/05.11.2021 Fabricio Battaglini estava substituindo Ana Maria com Talitha Morete



A apresentadora Talitha Morete precisou apresentar o “Mais Você” desta sexta-feira, 5, sozinha. Logo na abertura do programa, ela explicou por que o apresentador Fabricio Battaglini não estava presente: “Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui sem meu companheiro porque ele testou positivo para a Covid-19. Ele está bem. Trabalhamos aqui um do lado do outro sem máscara, mas mantemos uma distância segura. Eu fiz o teste e deu negativo, está tudo tranquilo. O Fabricio vai ficar 14 dias afastado”. O apresentador também se manifestou e postou uma foto em casa assistindo ao programa matinal. “Estou de pijamão aqui porque fui pego pela Covid. Fazemos teste na Globo dia sim, dia não. O de quarta, deu negativo. Hoje, positivei. E, claro, já estou de molho aqui em casa. Sintoma? Quase nenhum por enquanto. Só a voz, que ficou anasalada. Mas tenho que acompanhar. E ficar longe de todo mundo por uns dias. Já, já estou de volta! E cuide-se! Mesmo vacinados (como eu, que tomei a dose única), não estamos livres da doença”, escreveu na legenda da publicação.

Fabricio e Talitha assumiram a apresentação do “Mais Você” no dia 25 de setembro, isso porque Ana Maria Braga foi hospitalizada após levar um tombo na cozinha e bater a cabeça. Na ocasião, o apresentador falou que a titular do programa estava bem e ficaria uns dias de repouso. No entanto, na última quarta-feira, 3, a apresentadora participou ao vivo do seu programa matinal e revelou que não tinha sofrido apenas “uma simples queda”. “O organismo da gente é algo que a gente desconhece, nós achamos que sabemos tudo. Um cansaço ali, uma coisinha aqui e não damos muita importância, de repente, uma surpresa como essa me pegou, a falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo que você só descobre quando você cai, literalmente”, falou a apresentadora, que garantiu que dará mais detalhes do que aconteceu com ela no seu retorno à atração matinal da Globo, prevista para segunda-feira, 8.