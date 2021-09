Fã tatua Ana Maria Braga e apresentadora aprova: ‘Ela amou a homenagem’

Melissa Schlukebier fez uma tatuagem do rosto da artista na perna, pois a considera uma inspiração

Reprodução/Instagram/anamaria16/mel_schlukebier/08.09.2021 Cabelereira fez uma tatuagem do rosto de Ana Maria Braga na perna



A cabeleireira e influenciadora digital Melissa Schlukebier decidiu homenagear a apresentadora Ana Maria Braga com uma tatuagem do rosto da global na perna. Ao divulgar o resultado nas redes sociais, a imagem viralizou. “Eu fiquei surpresa com a repercussão, eu imaginei que poderia repercutir por ser a Ana Maria, porém a repercussão está bem maior do que eu imaginava”, disse Melissa à Jovem Pan. A tatuagem, inclusive, já chegou ao conhecimento apresentadora do “Mais Você”. “Ela já ficou sabendo e amou a homenagem”, afirmou a cabeleireira.

A influenciadora decidiu tatuar o rosto da apresentadora, pois a enxerga como um exemplo de superação. “Tatuei a Ana porque ela me inspira todos os dias em ser uma mulher forte e guerreira. Ela já passou por inúmeras situações e não se deixa abater, então quando eu estou passando por um problema eu lembro dessa força que ela tem”, explicou Melissa, que já tem tatuado no corpo o rosto de outras famosas. “Já tatuei algumas divas, como Hebe, Cher, Elke Maravilha, Lady Gaga e Marilyn Monroe, pois considero todas mulheres de personalidade forte.”