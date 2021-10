Ana Maria Braga se recupera em hospital após cair na cozinha e bater a cabeça

Apresentadores que assumiram o ‘Mais Você’ falaram sobre o estado de saúde da apresentadora

Reprodução/Globo/23.09.2021 Ana Maria Braga ficou internada após um acidente doméstico



Os apresentadores Fabricio Battaglini e Talitha Morete assumiram o comando do “Mais Você” nesta segunda-feira, 25, após Ana Maria Braga sofrer um acidente doméstico e precisar ficar internada. A apresentadora do programa matinal da Globo fez questão que seus substitutos explicassem o que aconteceu com ela. Fabricio e Talitha disseram que Ana Maria foi ao hospital após levar um tombo na cozinha e bater a cabeça. Ela fez uma tomografia e outros exames que constataram que ela está bem, mas o médico achou melhor a arista ficar internada em observação no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Apesar do susto, Ana Maria está apenas sentindo dores no corpo. “Ela está se recuperando e está bem”, enfatizou Fabricio. “Relaxa, Ana, já deu tudo certo. Você é forte”, acrescentou Talitha.