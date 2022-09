Após briga, neta de Gretchen esconde da mãe participação em ‘A Fazenda 14’

Jenny Miranda se manifestou sobre a notícia de que Bia Miranda estará no Paiol; mãe e filha se desentenderam após a jovem ficar com o ex-jogador Adriano Imperador

Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, foi a primeira participante do Paiol confirmada pela Record TV. Ela disputará uma vaga em “A Fazenda 14” com outras três celebridades e caberá ao público decidir qual das quatro entrará no jogo. Um detalhe que chamou a atenção é que Bia não contou para a mãe, Jenny Miranda, sobre sua participação na atração. Nas redes sociais, a filha da eterna rainha do rebolado disse aos seguidores: “Fiquei sabendo junto com vocês”. Mesmo a relação com a filha estando estremecida, Jenny enfatizou que vai torcer por Bia. “Independente de tudo o que aconteceu entre nós e não ter falado com você antes, te desejo toda a sorte do mundo, até porque eu fui pega de surpresa com essa notícia, mas estou aqui na torcida”, escreveu nos stories do Instagram. O desentendimento entre mãe e filha está relacionado ao fato da jovem, de 18 anos, ter ficado com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, de 40 anos, pois Jenny não teria aprovado o affair. Na época em que o assunto se tornou público, Bia se manifestou nas redes sociais: “Foi minha responsabilidade ficar com o Adriano. Eu quis ficar com ele e ninguém tem que se intrometer nisso, me sustento sozinha. Minha mãe sabia, sim, desde o começo e brigou comigo porque quem quis ficar com ele para ter fama e dinheiro era ela”. “A Fazenda 14” estreia no próximo dia 13 de setembro e novamente será comandada por Adriane Galisteu.