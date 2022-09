Thomaz Costa, de ‘A Fazenda 14’, é acusado de transfobia por influencer: ‘Quis contrato de sigilo’

Sophia Barclay afirmou que ator disse que não poderia sair com ‘traveco’ sem o documento assinado

Reprodução/Instagram/thocostaoficial/barcllay Thomaz Costa foi acusado de transfobia por Sophia Barclay



“A Fazenda 14” ainda nem começou e já tem participante envolvido em polêmica. Após o ator Thomaz Costa ser confirmado no reality pela Record TV na última terça-feira, 6, a influenciadora Sophia Barclay usou as redes sociais para acusar o ex-namorado de Larissa Manoela de transfobia. “2º ano em que ‘A Fazenda’ coloca um ex contatinho meu na edição (risos), agora vocês irão ver o verdadeiro Thomaz Costa, transfóbico”, escreveu no Twitter. “Só para lembrar a vítima aqui sou eu, ok, como sempre a culpa é da vítima.” Sophia seguiu seu relato dizendo que o ator queria transar com ela, mas quando soube que ela é uma mulher transsexual “quis meter um contrato de sigilo”. “Para ele, ‘pegar trans é vergonha’, aff, transfóbico sim”, declarou. Nos stories do Instagram, a influenciadora contou que nesse contrato havia uma cláusula na qual dizia que se o caso fosse exposto, ela teria que pagar uma multa de R$ 4 mil por mês durante um ano. Nos comentários de um post da página Gossip do Dia, ela rebateu as acusações de que está sendo “biscoiteira” por ter esperado Thomaz entrar no reality da Record para expor o caso: “Ele me iludiu, prometeu amor e milhões de coisa e quando soube da minha sexualidade falou que não poderia sair com ‘traveco’, mas se eu fizesse contrato de silêncio dava para ele me comer”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Thomaz, mas ainda não obteve retorno.

2º ano em que #AFazenda coloca um ex contatinho meu na edição kkkkkk, agora vocês irão ver o verdadeiro Thomas costas, TR4NSF0BIC0!!!! — Sophia Barclay (@barcllay) September 6, 2022