Após discussão com MC Bin Laden, Wanessa Camargo revela medo de rejeição

A cantora Wanessa Camargo revelou ter medo de ser rejeitada após a discussão que teve com o funkeiro MC Bin Laden no “BBB 24“. Em conversa com o colega Marcus Vinicius, durante o Castigo do Monstro, a intérprete do hit “Amor, amor” admitiu ter medo de entrar em confrontos e citou o embate com o também cantor: “Eu tenho medo de entrar em enfrentamento, entrar em confronto, como eu fiz com o Bin. Nunca gostei disso”, revelou a filha de Zezé di Camargo, que integra o grupo camarote do reality show. Ambos os participantes concordaram que o sentimento de rejeição é algo que os afeta profundamente e Wanessa ressaltou que esse medo é algo que a acompanha desde a infância e Marcus concordou.

“Eu também, isso me dá vários gatilhos de rejeição”, disse. A discussão com Bin Laden começou após Wanessa se distanciar do cantor e, em conversa com ele, afirmar que estaria avaliando o brother. “Talvez a melhor resposta (para mim) seja o paredão, seja votar em você. Só isso, não quis te ignorar e ser mal educada com ela. Quando estou com uma questão com alguém, evito falar”, disse a cantora.