Comédias românticas de Natal fazem sucesso na Netflix; conheça as novidades

‘Amor com Data Marcada’ e ‘Missão Presente de Natal’ estão entre os filmes mais assistidos do Brasil na plataforma

Divulgação/Netflix Comédias românticas de Natal dominam catálogo da Netflix



Ainda é novembro, mas o clima de Natal já invadiu a Netflix e as novas comédias românticas da plataforma de streaming estão fazendo muito sucesso entre os assinantes. Na última semana, os filmes com a temática natalina ocuparam diversas posições do Top 10 de atrações mais assistidas no Brasil. Se você é fã de um clichê romântico, mas não sabe o qual filme escolher, conheça os lançamentos que ganharam destaque no catálogo nos últimos dias.

“Amor com Data Marcada”

Estrelado por Emma Roberts (de “História de Horror Americana”) e Luke Bracey (de “Caçadores de Emoção: Além do Limite”), o filme “Amor com Data Marcada” conta a história de Sloane e Jackson, dois solteirões que estão cansados de ficarem sozinhos e, após se esbarrem em um shopping, eles combinam que vão se encontrar apenas nos feriados para não se sentirem solitários nas datas mais importantes do ano. O problema é que o que era para ser apenas uma distração sem compromisso acaba ganhando outra dimensão.

“Missão Presente de Natal”

Recém estreado, o filme “Missão Presente de Natal” tem como protagonista Erica Miller, vivida por Kat Graham (de “Diários de um Vampiro”), uma assistente parlamentar que, com o desejo de ser promovida, viaja bem na época do Natal para uma ilha no Pacífico com o intuito fechar uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. Tudo muda quando ela chega ao local e conhece o Capitão Andrew Jantz, interpretado por Alexander Ludwig (de “Vikings”). O piloto encabeça um projeto natalino no qual entrega presentes e suprimentos em paraquedas para as pessoas das ilhas vizinhas. Erica começa a rever seus valores e fica dividia sobre que decisão tomar.

“Natal Sob Medida”

O filme de 2018 estreou agora em novembro na Netflix e já na lista dos mais assistidos da semana na plataforma. “Natal Sob Medida” conta a história de Steven (Jonathan Bennett, de “Meninas Malvadas”), um arquiteto que é apaixonado pelo clima natalino e, ao voltar para a casa para passar a data com a família, ele decide contratar uma decoradora, Gretchen (Alexa PenaVega, de “Pequenos Espiões”), para deixar o local totalmente enfeitado. O que ele não esperava era se aproximar tanto dessa profissional que contratou.

“Um Natal de Descobertas”

Outro filme antigo que também chegou em novembro na plataforma de streaming e está fazendo sucesso é “Um Natal de Descobertas”. A comédia romântica que estreou originalmente em 2014 tem nos papéis principais Candace Cameron Bure (de “Três é Demais”) e David O’Donnell (de “The Rookie”). Lauren é uma médica que decide trabalhar em uma pequena cidade do Alasca, onde se encanta com Andy e fica intrigada com o segredo de Natal que o local esconde.