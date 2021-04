Após episódio racista no ‘BBB 21’, Ludmilla manda recado: ‘Respeita nosso cabelo’

No sábado, Rodollfo e Juliette compararam a peruca usada no Monstro com o cabelo de João; a fala da artista também é uma alusão ao processo que a cantora move contra a empresária Val Marchiori

Reprodução/Rede Globo A cantora Ludmilla performou durante a festa da Fiat, no 'BBB 21'



A cantora Ludmilla foi atração da festa do “BBB 21” deste sábado, 4. Antes de iniciar a música “A Favela Chegou”, a artista aproveitou para mandar um recado aos racistas. “A próxima música que vou cantar agora fala sobre uma coisa que o mundo está precisando, que é respeito. Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Respeita caral**…”, declarou Ludmilla. O posicionamento da cantora foi rapidamente associado ao episódio racista que aconteceu na tarde de sábado no reality show. Após Fiuk e Gilberto decidirem que Caio e Rodolffo seriam os Monstros da semana, João Luiz e Juliette foram ajudar os brothers a vestirem as fantasias de homens das cavernas. Enquanto coloca a peruca, o cantor sertanejo disse ao fazendeiro: “Bastião, você tava precisando de cabelo, aí ó…”. Caio respondeu ao amigo: “Agora tá cheio.” “Já tá com o cabelo quase igual do João”, acrescentou Rodolffo. “É… um black power”, concordou Juliette. João, incomodado com declaração racista, rebateu: “Não, não é. É diferente.” Juliette, então, tentou consertar a situação. “Não é né, mas se tivesse curto e bem feitinho.”

Após o ocorrido, João confessou para Camilla seu incômodo sobre o episódio com Rodolffo e Juliette: “Eu tava ajudando eles a vestirem as roupas e Rodolffo disse para Caio ‘teu cabelo tá igualzinho do João’. Dai eu fiz assim ‘não, não tá igual, é diferente’, falei só isso. E aí a Juliette falou assim ‘se tivesse bem arrumadinho’, a Ju tentou, acho que involuntariamente, ela nem percebeu isso. Mas ela tentou: ‘não, nada a ver, se tivesse bem arrumadinho, se tivesse o black bem arrumadinho e tal’. E eu fiquei muito desconfortável. Eu acho que não consegui falar o porquê não achei legal. Ele (Rodolffo) nem percebeu que eu não achei legal. Foi chato, muito chato”, desabafou. Após a fala declaração de Ludmilla, Camilla de Lucas apontou para o amigo João e gritou: “João, João”. Em seguida, a influenciadora abraçou o professor.

A fala de Ludmilla também é uma alusão ao processo que a artista move contra a empresária Val Marchiori, que fez, durante o carnaval de 2016, um comentário racista sobre o cabelo da cantora. A empresária, no entanto, venceu na Justiça. Segundo consta no processo no qual a Jovem Pan teve acesso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o comentário de Val, que comparou o cabelo da artista a uma esponja de aço, foi direcionado ao “aplique” ou “peruca” que Ludmilla estava usando no dia do desfile. A conclusão foi que a socialite fez uso da sua “liberdade de expressão”. A cantora usou seu Instagram na madrugada para falar sobre seu posicionamento. “Para a galera que está falando que eu interferir no jogo, para quem não sabe, na semana passada, eu acabei perdendo na Justiça para uma racista. Então, ainda teve aquele outro produtor falando do funk. Foram muitas coisas acontecendo ao longo da semana e que eu tava engasgada com tudo isso. E o fato do João e da Camilla terem comemorado, é porque eles sofrem na pele, eles sabem o que é isso”, afirmou Ludmilla.