‘Bad Boys – Até o Fim’ e ‘Os Observadores’ chegam aos cinemas em junho; veja calendário de estreias

Entre as novidades estão “Divertida mente 2” e “Grande Sertão”; assista aos trailers abaixo

Frank Masi/Divulgação/SONY PICTURES Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) estão de volta para uma última missão em 'Bad Boys - Até o Fim'



Junho mal chegou e, com ele, uma enxurrada de filmes novos para animar as telas dos cinemas nacionais. Confira a seguir os lançamentos mais esperados do mês, com datas, sinopses e trailers para você escolher suas próximas sessões.

BAD BOYS: ATÉ O FIM (06/06)

Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) estão de volta para uma última missão eletrizante. Ao lado de Kelly (Vanessa Hudgens), eles formam uma equipe para limpar o nome de seu chefe, em uma trama repleta de ação e adrenalina.

GRANDE SERTÃO (06/06)

Num cenário de guerra entre policiais e criminosos na periferia brasileira, Riobaldo enfrenta dilemas morais e uma paixão proibida. Uma narrativa épica de lealdade, amor e coragem.

A MUSA DE BONNARD (06/06)

Explore a vida do pintor Pierre Bonnard e sua musa Marthe de Méligny, cuja presença enigmática influenciou um terço de sua obra ao longo de cinco décadas.

JARDIM DOS DESEJOS (06/06)

Narvel Roth (Joel Edgerton), horticultor dedicado, vê sua vida pacata virar de cabeça para baixo quando a jovem Maya se torna sua aprendiz, revelando segredos obscuros.

LETÍCIA (06/06)

A vida do solteiro Gustavo (Bernardo Felinto) muda ao conhecer Letícia (Sophia Abrahão), uma mulher encantadora com um passado misterioso que desafia suas convicções.

O CARA DA PISCINA (06/06)

Chris Pine estrela como Darren Barrenman, um zelador de piscina que descobre uma conspiração para roubar a água de Los Angeles e decide agir para salvar sua cidade.

TELAS (06/06)

Documentário que explora como influenciadores digitais brasileiros usam as mídias sociais para promover ativismo em questões sociais, criando uma comunidade entre seus seguidores.

VENCER OU MORRER (06/06)

Durante a Revolução Francesa, Charette se torna um líder carismático, unindo um exército improvável em uma luta pela liberdade.

ASSASSINO POR ACASO (12/06)

O policial Gary Johnson (Glen Powell) se disfarça como assassino de aluguel, mas quebra as regras ao salvar uma mulher de um namorado abusivo, colocando sua vida em risco.

ATREVIDA – PAIXÃO NÃO TEM REGRAS (12/06)

Elya, uma jovem ecologista, desafia um executivo sobre a destruição de um parque. Ele, intrigado, propõe uma aposta romântica, criando uma relação tensa e cheia de desafios.

OS OBSERVADORES (12/06)

Mina, uma artista de 28 anos, se perde em uma floresta na Irlanda e acaba presa com três estranhos, enfrentando criaturas misteriosas.

13 SENTIMENTOS (13/06)

O cineasta João (Artur Volpi) lida com o fim de um relacionamento de uma década enquanto busca um novo amor, em uma jornada emocional e cinematográfica.

A ORDEM DO TEMPO (13/06)

Um grupo de amigos enfrenta o fim do mundo durante uma reunião anual, percebendo que o tempo restante parece simultaneamente acelerar e parar.

A SEMENTE DO MAL (13/06)

Edward e sua namorada embarcam em uma viagem pelo norte de Portugal para desvendar os segredos de sua família, encontrando um passado macabro.

AVASSALADORAS 2.0 (13/06)

Bebel, uma adolescente apaixonada por um influenciador, vê seus planos em risco quando sua mãe decide passar férias no Brasil.

MALLANDRO – O ERRADO QUE DEU CERTO (13/06)

Sérgio Mallandro precisa se reinventar após ser eliminado de um reality show e enfrentar dificuldades financeiras, aceitando participar de um novo programa de TV.

O ANEL DE EVA (13/06)

Eva Vogler recebe um relicário que revela segredos sobre sua origem, levando-a a uma jornada perigosa e reveladora.

RAPTO (13/06)

Lydia, uma parteira em crise, embarca em uma jornada emocional enquanto cuida da gestação de sua amiga e lida com um novo amor.

UMA VIDA DE ESPERANÇA (13/06)

Inspirado em uma história real, o filme mostra como uma cabeleireira mobiliza sua comunidade para salvar a vida de uma jovem doente.

A MALDIÇÃO DE CINDERELA (20/06)

Uma versão sombria do conto de Cinderela, onde a protagonista busca vingança contra aqueles que a maltrataram, com a ajuda de poderes sobrenaturais.

BANDIDA – A NÚMERO UM (20/06)

A trajetória eletrizante de Rebeca, que se torna a chefe do tráfico na Rocinha nos anos 1980, enfrentando violência, amor e poder.

CLUBE DOS VÂNDALOS (20/06)

Kathy (Jodie Comer) navega pelas mudanças e perigos no clube de motociclistas Vândalos, lidando com a lealdade a seu marido e ao líder do grupo.

DEIXE-ME (20/06)

Claudine, uma mãe solteira, encontra um novo amor em um hotel nos Alpes Suíços, desafiando sua vida habitual e sonhando com um futuro diferente.

DIVERTIDA MENTE 2 (20/06)

Riley agora é adolescente e seus sentimentos, como Ansiedade e Nostalgia, entram em cena, trazendo novos desafios emocionais.

GHOST – RITE HERE RITE NOW (20/06)

O primeiro filme de longa-metragem da banda GHOST combina performances ao vivo com uma narrativa cativante, retomando a história da websérie da banda.

NOSSO VERÃO DARIA UM FILME (20/06)

Demos e Nikitas transformam suas memórias de um verão passado em um roteiro de filme, enquanto conflitos pendentes surgem entre eles.

O ESTRANHO (20/06)

Alê, funcionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, navega pelas complexidades de sua história familiar sobreposta pela construção do aeroporto.

PORTO PRÍNCIPE (20/06)

Bertha, uma viúva solitária, traz um haitiano para trabalhar em sua propriedade, enfrentando a hostilidade do filho e construindo uma amizade inesperada.

SALAMANDRA (20/06)

Catherine foge para o Brasil para se reconectar com a irmã e encontrar uma nova vida, mas enfrenta desafios emocionais e um romance complexo.

TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER (20/06)

Acompanhe o último dia de Aisha em Belo Horizonte, em uma despedida carregada de emoções e amizade.

A GRANDE FUGA (27/06)

O veterano Bernard Jordan foge de uma casa de repouso para comemorar o Dia D na Normandia, celebrando também 60 anos de casamento com sua esposa Irene.

CASA IZABEL (27/06)

Nos anos 70, uma casa de crossdressers luta para sobreviver secretamente sob a ditadura brasileira, desafiando normas e enfrentando perigos.

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA (27/06)

Adaptação da obra de Virginia Woolf, o filme reúne pessoas trans e não-binárias para narrar suas próprias vidas, evocando a luta pelo reconhecimento.

TESTAMENTO (27/06)

Jean-Michel, em uma casa de repouso, vê sua vida mudar com a chegada de manifestantes e descobre um amor inesperado por Suzanne.

TÔ DE GRAÇA (27/06)

Graça ganha uma indenização e decide levar a família para um feriadão em Búzios, criando diversas confusões longe de casa.

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM (27/06)

O spin-off da franquia mostra o primeiro dia da invasão alienígena, com Lupita Nyong’o e Joseph Quinn lutando pela sobrevivência em Nova York.