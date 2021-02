Após polêmicas no ‘BBB 21’, festival suspende participação de Karol Conká: ‘

Anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 2, pela organização do festival, que disse que as atitudes da cantora vão “contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público”

Reprodução/Instagram/karolconka Atitudes da participante revoltaram fãs do 'BBB 21'



O Festival Rec-Beat anunciou a suspensão da participação da cantora Karol Conká. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 2, e foi tomada após as polêmicas nas quais a cantora se envolveu no Big Brother Brasil 21. Em comunicado publicado no portal do festival, a organização diz discordar das atitudes de Karol dentro do programa. “Acompanhamos as últimas declarações de Karol Conka no #BBB21 e reafirmamos nossa total e absoluta discordância de suas atitudes, que vão contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público”, diz a nota, que continua: “A conduta de Karol Conka na casa do BBB estilhaçou fora dela essa relação que há de ser inquebrantável para se manter intacto o espírito de celebração e confraternização em torno da música”. A participação de Karol seria feita através de uma apresentação que já está gravada.

Os atritos envolvendo Karol começaram na semana passada, quando a participante começou a se envolver com Lucas Penteado, que esteve em uma briga com outros participantes durante uma festa na última sexta-feira, 29. Desde então, as declarações da cantora sobre o concorrente começaram a repercutir negativamente fora da Casa. Um dos momentos mais criticados aconteceu nesta segunda, quando, após Lucas dizer que seu melhor amigo era Deus, a cantora questionou: “Ah, só teu? Mas cadê teu melhor amigo pra te apoiar na hora da loucura?”. Mais tarde, Karol disse que queria que Lucas ficasse em silêncio enquanto ela comia, o que fez com que o participante deixasse a mesa. “Quero comer na paz do Senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo, obrigada, me respeita, valeu, não quero, não estou afim”, disse a cantora. Fora do reality, as declarações geraram revolta nos fãs e até outras personalidades se posicionaram contra a cantora. Dentre elas, estão as cantoras Ludmilla e Jojo Todynho e o rapper Emicida.