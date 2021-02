Coringa de Jared Leto estará em nova versão de ‘Liga da Justiça’

Informação foi confirmada pelo diretor do longa, Zack Snyder, que deverá lançar sua versão do filme no dia 18 de março

Reprodução Personagem estreou no longa 'Esquadrão Suicida', em 2016



O Coringa interpretado pelo ator Jared Leto estará na nova versão do filme “Liga da Justiça“, dirigido pelo diretor Zack Snyder. A informação foi confirmada pelo próprio Snyder através de uma publicação feita no Twitter nesta terça-feira, 2. Na publicação, o diretor colocou uma imagem do personagem em preto e branco, marcando o ator e o David Ayer, diretor do filme “Esquadrão Suicida”, longa no qual a versão do personagem foi apresentada em 2016. “Que personagem incrível você criou. Honrado de ter nossos mundos colidindo”, disse Snyder. Confira a publicação:

Apelidado de “Snyder Cut”, a nova versão será lançada no dia 18 de março no serviço de streaming HBO Max. Snyder era o diretor da versão original do longa, lançada nos cinemas em 2017. Depois de deixar o projeto, Joss Whedon, responsável por dirigir ‘Os Vingadores‘ (2012) assumiu o projeto. Segundo Snyder, a nova versão do filme terá aproximadamente quatro horas de duração. Apesar de ter uma data de estreia, o longa não tem previsão para chegar no Brasil, já que o HBO Max ainda não está disponível no país.