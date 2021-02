Após Faustão anunciar aposentadoria, bailarinas são demitidas da Globo

Emissora disse que reduziu corpo de balé para seguir ‘protocolos de segurança’ relacionados à Covid-19

Reprodução/Globo Fausto Silva já anunciou sua aposentadoria e este é o último ano do 'Domingão do Faustão'



Uma das marcas registadas do “Domingão do Faustão” é o corpo de balé que fica ao fundo fazendo coreografias e rindo das videocassetadas. O problema é que depois que o apresentador Fausto Silva anunciou que vai se aposentar e só ficará à frente da atração dominical da Globo até o final de 2021, várias bailarinas foram demitidas. A Globo confirmou a informação a Jovem Pan e, em nota, justificou que as demissões estão relacionadas a pandemia da Covid-19: “Nos últimos meses, o ‘Domingão do Faustão’ adotou novos protocolos de segurança, alinhados com os desafios atuais. Uma das mudanças foi a redução do corpo de balé no palco. Este novo formato será adotado permanentemente em 2021 no programa, que passa a contar com 20 bailarinas”. A saída do apresentador após 32 anos de emissora pegou muita gente de surpresa e, nos bastidores, já se estuda quem ocupará seu lugar nas tardes de domingo na Globo. Um dos nomes mais cotados é Luciano Huck, mas isso vai depender da possível candidatura do apresentador a Presidência da República. Outro nome que passou a ser cotado é o de Marcos Mion, que foi demitido da Record, mesmo fazendo sucesso no comendo de “A Fazenda 12”.