Após vazar vídeo de Juliette aos beijos, ex-affair diz que torce para ela vencer o ‘BBB 21’

Com a repercussão, seguidores descobriram que o empresário que beijou a sister já trabalhou com Fiuk

Reprodução/Globo/08.04.2021 Juliette ficou com o empresário Frederico Perusin antes de entrar no 'BBB 21'



Um vídeo em que Juliette aparece beijando o empresário Frederico Perusin caiu nas redes sociais e, em meio a grande repercussão, ele decidiu se pronunciar pelos stories do Instagram na noite de quarta-feira, 8. “Que dia maluco, recebi mais mensagem que no dia do meu aniversário. Vi que vazou um vídeo, mas não consegui acessar o celular, fiquei trabalhando o dia inteiro”, explicou. Frederico disse que não se importou com o vazamento do vídeo, pois ele e Juliette estão apenas se beijando. “Não tem mais o que fazer e também acho que não tem nada de mais no vídeo”, comentou o empresário que está torcendo para a paraibana levar o “BBB 21”. “Vamos torcer para a Juliette, sou team [time, em inglês] Juliette! Vamos ganhar o Big Brother, ela está representando, ela é incrível, alto-astral, muito gente boa e merece ganhar”, afirmou. Assim que a identidade do ex-affair de Juliette foi descoberta, os fãs da advogada foram dar uma conferida no seu Instagram e descobriram que Fiuk já fez um trabalho para o empresário. Frederico atua no ramo têxtil e o filho de Fábio Jr. estrelou uma campanha da sua linha de jeans em 2017.

