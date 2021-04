Sonia Abrão é criticada após publicar foto com peruca black power

A apresentadora foi acusada de apropriação cultural por seus seguidores; a postagem foi apagada de suas redes sociais

Reprodução/Instagram/SoniaAbrao Sonia Abrão afirmou que a foto foi uma homenagem



A apresentadora Sonia Abrão está sendo criticada nas redes sociais após a publicação de uma foto utilizando uma peruca black power. A foto faz menção ao episódio racista que aconteceu no “BBB 21” entre o sertanejo Rodolffo e o João Luiz. Na ocasião, enquanto colocava a peruca para a dinâmica do Monstro, o cantor disse ao amigo Caio: “Bastião, você tava precisando de cabelo, aí ó…”. O fazendeiro respondeu ao amigo: “Agora tá cheio.” “Já tá com o cabelo quase igual do João”, acrescentou Rodolffo. “É… um black power”, concordou Juliette. João, incomodado com declaração racista, rebateu: “Não, não é. É diferente.” O professor aproveitou o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 5, para expor a situação para os outros confinados.

Em sua publicação, Sonia Abrão escreveu: “Black is beautiful”. “Sem o senso total, Sonia Abrão posta esta foto em seu Instagram com a legenda: ‘Black is beautiful'”, escreveu um usuário do Twitter. Uma seguidora no Instagram acusou a apresentadora de apropriação cultural. “Não, é uma homenagem”, rebateu. Após a repercussão negativa, ela falou sobre a foto em seu programa na Rede TV!. “As pessoas não entenderam a minha intenção”, disse. Em seguida, a foto foi apagada de suas redes sociais.