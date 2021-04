Rodolffo diz que racismo no ‘BBB 21’ aconteceu para o bem: ‘Feliz por estar ensinando’

Cantor falou que se arrepende do comentário feito do cabelo de João e também do vestido de Fiuk

Reprodução/Globo/07.04.2021 Rodolffo falou que se arrepende dos comentários que fez sobre João Luiz e Fiuk



Eliminado do “BBB 21” após acusações de racismo e homofobia, Rodolffo participou na manhã desta segunda-feira, 6, do café da manhã com Ana Maria Braga. O principal assunto foi o comentário que o cantor fez sobre o cabelo de João Luiz, que fez Tiago Leifert quebrar o protocolo e explicar por que a atitude do sertanejo não era aceitável. “A partir do momento que eu entendi que aquilo machucou o João, eu mudei minha opinião sobre o comentário que eu fiz. Eu detesto a possibilidade de causar dor em alguém”, disse o sertanejo no “Mais Você”. “Acredito que [toda essa situação] aconteceu para o bem de muitas outras pessoas, fui a ponte de ensino para as pessoas que ainda são desinformadas. Estou triste por ser eu [a ponte], mas feliz por estar ensinando outras pessoas que dão desinformadas.”

O cantor falou que entende que esse é um assunto delicado e que isso influenciou na sua eliminação: “Achei justo”. A cantora Ludmilla chegou a se posicionar em um show que fez dentro do “BBB 21” após o comentário de Rodolffo sobre o cabelo do João, mas o eliminado disse que não entendeu. “Estava curtindo demais o show, não percebi a indireta.” O cantor usou por diversas vezes a justificativa de que não tinha informação por ser do interior de Goiás, mas foi confrontado por Ana Maria durante a entrevista, que ressaltou que o racismo não é algo novo, mas uma luta histórica. “Foi falha minha nunca ter me aprofundado nesse e vários outros assuntos polêmicos. A minha família por parte de pai é negra, mas eles sempre levaram a cor da pele e o cabelo com leveza. Meu pai nunca se sentiu incomodado. Quando eu vi o João disse que achei muito massa o estilo dele e que lembrava meu pai”, justificou o cantor.

Outra polêmica de Rodolffo na casa foi quando ele fez um comentário sobre o vestido que Fiuk usou em uma das festas. Chamado nas redes sociais de homofóbico, o comentário sobre achar estranho um homem usar um vestido também repercutiu na casa e ofendeu Fiuk e Gilberto. “Eu nunca tinha visto isso na rua, principalmente em Goiânia. Novamente um comentário desnecessário que eu fiz”, comentou o sertanejo. “Aprendi muita coisa lá dentro, o BBB foi uma faculdade para mim.” Sobre a briga com a Sarah, Rodolffo disse que foi pego de surpresa com a indicação de Gilberto e isso o incomodou, pois a sister poderia ter contado. Ele também afastou os rumores de um romance com alguma das participantes da casa ao dizer que o coração “não deu aquela pancada” por ninguém. O cantor também comentou sobre a parceria com Caio: “Desde o primeiro dia a gente se deu muito bem, foi um casal sem beijo na boca”.