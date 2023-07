Apresentador da BBC é tirado do ar após acusação de pagar menor de idade por fotos íntimas

Jovem teria recebido no período de três anos valor cerca de R$ 218 mil; emissora informou que está ‘está investigando com rapidez e cuidado o assunto’

HENRY NICHOLLS / AFP BBC está investigando apresentador acusado de comprar fotos íntimas de menor de idade



Um apresentador da emissora britânica BBC, cuja identidade não foi revelada, está sendo acusado de pagar a um menor de idade por fotos de sexo explícito. De acordo com o The Sun, a suspeita é de que o apresentador tenha pagado mais de 35 mil libras (cerca de R$ 218 mil) ao jovem ao longo de três anos em troca de imagens com conteúdo sexual. Quando eles começaram a se falar, o jovem que recebia pelas fotos, cujo nome também não foi divulgado, tinha 17 anos e atualmente está com 20. Assim que o escândalo se tornou público, a BBC já retirou o apresentador do ar. O que se sabe sobre a sua identidade é que ele é um “rosto familiar” do público local e que tem um salário de seis dígitos.

Apesar de garantir que “leva muito a sério” essas acusações, a emissora britânica está recebendo muitas críticas, pois, segundo o The Sun, a família do jovem fez a denúncia em maio deste ano, mas o apresentador seguiu trabalhando normalmente. A ministra da Cultura do Reino Unido, Lucy Fraser, revelou neste domingo, 9, que conversou com o diretor-geral da BBC, Tim Davie, sobre as “muito preocupantes acusações que envolvem um de seus apresentadores”. Segundo a integrante do governo, o representante da emissora garantiu que “está investigando com rapidez e cuidado o assunto” para “estabelecer os fatos e tomar as decisões apropriadas”. Desde que as denúncias vieram a público, alguns funcionários da emissora, como o ex-jogador de futebol e comentarista Gary Lineker, usaram as redes sociais para desmentir que estão sendo investigados.

*Com informações da EFE.