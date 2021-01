Viúva de Chadwick Boseman se emociona ao fazer discurso em premiação: ‘Estou orgulhosa’

Cantor foi premiado no Gotham Awards por seu papel no filme ‘A Voz Suprema do Blues’, lançado após sua morte na Netflix

Reprodução/Instagram/chadwickboseman Chadwick Boseman recebeu uma homenagem no Gotham Awards



A viúva do ator Chadwick Boseman, Simone Ledward, fez um discurso emocionante durante a premiação Gotham Awards, que aconteceu na noite de segunda-feira, 11. O interprete de Pantera Negra, que morreu em agosto do ano passado, aos 43 anos, após lutar contra um câncer de cólon, foi homenageado e sua parceira falou pela primeira vez em público desde o falecimento dele. Durante o discurso, ela se emocionou: “Ele foi a pessoa mais honesta que já conheci. Ele procurou ativamente por isso, em si mesmo, naqueles ao seu redor e no momento que viveu. A verdade pode ser uma coisa muito fácil de evitar, mas se alguém não vive na verdade, então é impossível viver a vida”

Chadwick ganhou o prêmio por seu papel em “A Voz Suprema do Blues”, filme que foi lançando na Netflix após a sua morte e no qual interpreta o jazzista Levee Green ao lado da atriz Viola Davis, que protagoniza a produção vivendo Ma Rainey. O desemprenho do ator no filme foi muito elogiada pela crítica e deve render outros prêmios em sua homenagem. “Ele percebeu que quando alguém é capaz de reconhecer que quando sua força não vem de si mesmo, raramente se atrapalha. Isso é o que ele estava fazendo quando estava atuando. Modelando para nós um caminho para a verdadeira realização”, falou Simone. “Chad, obrigada. Eu te amo. Estou tão orgulhosa de ti. Continue brilhando sua luz sobre nós.”