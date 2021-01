Armie Hammer, de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, é acusado de canibalismo

Prints de uma suposta conversa do ator no Instagram estão circulando nas redes sociais; ele ainda não se pronunciou

Reprodução/Vanity Fair Armie Hammer ficou conhecido por protagonizar 'Me Chame Pelo Seu Nome'



O nome do ator Armie Hammer, de 34 anos, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter no domingo, 10, após vazar uma suposta uma conversa em que ele fala com uma mulher pelo direct do Instagram sobre canibalismo. Nas mensagens de teor erótico, o astro de Hollywood, que ficou conhecido por protagonizar o filme “Me Chame Pelo Seu Nome”, teria dito que é “100% canibal” e que gosta de beber sangue. Muitos seguidores acreditam que essas mensagens são falsas e que tudo isso não passa de uma montagem. Veículos internacionais como o Daily Mail tentaram entrar em contato com o artista para saber o que ele tem a dizer sobre as acusações, mas ele ainda não se pronunciou sobre o assunto. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que Armie vê seu nome envolvido em polêmica nas redes sociais.

De acordo com o The Sun, em 2017, o ator virou assunto quando curtiu uma série de tweets sobre escravidão. Nesse mesmo ano, ele chegou a sair da rede social após uma matéria publicada pelo Buzzfeed sobre ele não o agradar. Ele voltou a usar o Twitter em janeiro de 2018 e, ao retornar a rede social, brincou: “Eles deveriam colocar um dispositivo de medição de álcool no sangue em telefones celulares para evitar que você reative o Twitter quando está bêbado”. O artista foi casado com a atriz Elizabeth Chambers, mas, em julho do ano passado, após 10 anos jutos eles decidiram se separar, e juntos tiveram dois filhos: Harper, de seis anos, e Ford, de três.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021

agora vou entrar no trabalho, se confirmarem que o armie hammer é canibal n me cancelem — mark (@rufusdosol) January 11, 2021

Sou acordado de madrugada

– Mor o Armie Hammer é canibal! https://t.co/gnH6RzB9Uq pic.twitter.com/MwUzJZCVnY — Emilhopan (@emiliosemtuiter) January 11, 2021

Armie Hammer quando ve qualquer pescoçinho dando mole pic.twitter.com/rONJ8W60N2 — 𝘨𝘶𝘴 💌 (@chocoflake590) January 11, 2021