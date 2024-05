Assista ao trailer oficial de ‘Moana 2’

Filme chega às telinhas brasileiras em 28 de novembro; brasileira Any Gabrielly dublará protagonista

Na última quarta-feira (29), a Disney divulgou o primeiro trailer oficial de “Moana 2″. O trailer foi o mais assistido da história do estúdio, superando “Divertida Mente 2”, “Frozen 2” e “Os Incríveis”. Segundo o “Deadline”, foram 178 milhões de visualizações em 24 horas. O longa chega no país em 28 de novembro. A brasileira Any Gabrielly dublará, novamente, a protagonista, igual ao primeiro filme. Moana: Um Mar de Aventuras foi lançado em 2017 e faturou US$ 643,3 milhões e foi indicado ao Oscar de melhor animação e melhor música original. Além da animação, a Disney também está trabalhando na versão live action do filme, com estreia para 27 de novembro.