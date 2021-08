Astro de ‘CSI: Vegas’ passa mal em set de filmagem e é hospitalizado

William Petersen estava trabalhando de forma exaustiva nas últimas semanas, disse a equipe do artista

O ator William Petersen, uma das estrelas de “CSI: Vegas”, passou mal na última sexta-feira, 20, durante as gravações da série, que precisaram ser interrompidas. O artista, de 68 anos, foi levado ao hospital “como medida de precaução”, conforme divulgado pelo TMZ. Um representante de William informou posteriormente que o motivo do mal-estar está relacionado à exaustão, pois ele seguiu um ritmo muito frenético de gravações nas últimas 12 semanas, trabalhando longas horas por dia. O artista já recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa. Além de atuar em “CSI: Vegas”, William também atua como produtor executivo da série. Ele também está reprisando o papel de Gil Grissom em “CSI: Crime Scene Investigation”, uma nova produção que estreia no próximo dia 6 de outubro nos Estados Unidos. Por seu trabalho em “CSI”, o artista ganhou um prêmio do Screen Actors Guild, foi indicado ao Globo de Ouro e também recebeu três indicações ao Emmy.