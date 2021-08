Marido de Cleo chama Gloria Pires de ‘vovó’ e gera especulações: ‘Está grávida?’

Comentário de Leandro D’Lucca no post da atriz não passou despercebido pelos seguidores

Reprodução/Instagram/leandrodlucca/23.08.2021 Cleo e Leandro D'Lucca estão casados no civil desde julho



Um comentário feito por Leandro D’Lucca, marido da atriz Cleo, em um post feito da sua sogra, Gloria Pires, no Instagram deixou alguns seguidores intrigados. A veterana atriz foi premiada no 49° Festival de Cinema de Gramado por sua atuação em “A Suspeita” e, como não participou presencialmente do evento, usou as redes sociais para fazer um agradecimento. “Parece que foi um sonho essa premiação. O festival de Gramado é tão emblemático para nós, é um festival que há 49 anos insiste em resistir, apesar de tudo o que é feito contra a nossa cultura e ao audiovisual”, declarou a artista. Vários artistas parabenizaram a atriz, mas o comentário de Leandro chamou atenção. “Parabéns, vovó”, escreveu o marido de Cleo. “A Cleo está grávida, é?”, comentou um seguidor. “A Cleo deve estar grávida”, escreveu outro. “Vovó?”, questionou mais um. Cleo, que se casou no civil com Leandro no início de julho, fez uma festa de casamento para poucos convidados na casa da mãe, no Rio de Janeiro, no último sábado, 21. Leandro já é pai de Gael, fruto de um relacionamento anterior.