Sérgio Reis se desculpa por áudio e mantém apoio à manifestação: ‘Se a polícia vier aqui, eu me entrego’

O cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis ficou de cama após a repercussão de um áudio vazado no qual fala sobre uma manifestação programada para o próximo dia 7 de setembro pedido o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Após o assunto dominar as redes sociais, ele passou a ser investigado por incitação à violência e ameaça à democracia. Na última sexta-feira, 20, a Polícia Federal apreendeu seu celular ao cumprir um mandado de busca e apreensão. Em meio à polêmica, diversos artistas se afastaram dele e fãs passaram a queimar seus discos. “Eu errei, quero me redimir com esse povo e pedir desculpas até ao Supremo. Se [os ministros] fizeram algum pedido para me prender, aceito com respeito. Não me escondi, se 6h da manhã a Polícia Federal vier aqui em casa, eu me entrego. Paciência, não matei ninguém. Eu faço parte do povo, cuido do meu povo, mas com saúde”, declarou o artista em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record.

Com 81 anos e diabético, Sérgio precisou ficar atento a sua saúde na última semana e decidiu se isolar. “Fui massacrado esses dias, nunca me telefonaram tanto. Não estava bem fisicamente e emocionalmente para falar qualquer coisa. Eu estou triste”, disse. “Eu não me arrependo de nada, só dessa frase infeliz que falei a um amigo e vazou, mas não é a realidade, foi brincando.” A frase que o cantor se refere foi dita no polêmico áudio que vazou nas redes sociais. Ao falar da manifestação que está sendo organizada, Sérgio disse: “Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto”. Na visão do sertanejo, ele está sendo julgado de forma errada e, durante a entrevista com Roberto Cabrini, ele explicou por que quer o impeachment dos ministros do STF. “Eles tomam atitudes que acham que estão certas, eles se acham donos do país. Fazem coisas que desagradam”, afirmou. “Se caso eu os ofendi, que me perdoem, agora respeitem o povo também. É o que eu peço.”

Sérgio deixou claro que continua apoiando a manifestação. “Vai ser uma passeata calma, quieta. Tem que parar o país? Para, mas não quebra nada e não faz nada com ninguém. Mantenho apoio a greve, só não quero agressão”, declarou. Após a Polícia Federal cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do sertanejo, ele ficou de cama e sua esposa, Ângela Márcia, disse que o marido não deve nada e que ficou debilitado por tristeza, pois os amigos famosos se afastaram dele e os fãs passaram a criticá-lo nas redes sociais. Roger, do Ultraje a Rigor, foi o único famoso que mandou mensagem dizendo que apoia Sérgio. Renato Teixeira, parceiro de longa data do cantor, tem perguntado para Ângela sobre o estado de saúde do sertanejo. Já de cama, Sérgio enfatizou que tem muitas mentiras circulando nas redes sociais e citou como exemplo sua prótese peniana: “Falaram que o governo pagou minha prótese, mentira. Tive um AVC hemorrágico e não posso tomar Viagra e essas porcarias, mas tenho que namorar minha esposa e optei por algo mais prático, uma prótese americana”.