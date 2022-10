Atitude de Adriane Galisteu em ‘A Fazenda 14’ revolta público: ‘Vergonha’

Apresentadora virou assunto nas redes sociais após a votação ao vivo que formou a terceira roça

Reprodução/Record Adriane Galisteu foi acusada pelo público de ser parcial em 'A Fazenda 14'



Adriane Galisteu está sendo criticada por telespectadores de “A Fazenda 14”, isso porque muitos acreditam que a apresentadora não está sendo imparcial e favorece durante o programa ao vivo a “Deolândia” – apelido que o grupo de Deolane Bezerra ganhou nas redes sociais. Após a votação ao vivo que aconteceu na noite de terça-feira, 4, Galisteu foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Segundo o público, ela deu mais espaço para os aliados da advogada falar e não os repreendeu quando soltaram palavrão ao vivo. Os telespectadores também acharam estranho ela reforçar no meio da votação que Bárbara Borges poderia ser votada. “Galisteu barrando a Deborah de falar mais uma vez! Se fosse a Deolane, né… baba ovo”, comentou um seguidor.

“Adriane Galisteu está uma vergonha apresentando ‘A Fazenda’, não repreende o grupão da Deolane em nada, só passa pano, vive interferindo no jogo dos outros e está muito nítido isso”, escreveu outro. “Galisteu tomou as dores da Doutora após ela ser chamada de ‘senhora’ pela Kerline, já na quinta, quando a Rose chamou a Ingrid de ‘rapariga’, ela não disse nada, nem ao menos interrompeu a fala da Rose, só ficou rindo como se fosse algo engraçado, enfim”, disse uma pessoa. “A Galisteu pediu para o Shay ter cuidado com a boca, mas ficou caladinha quando o Lucas soltou um ‘vagabundo’, assim como também não repreendeu as vezes que a Deolane fala coisas piores. Vergonhosa ver ela apresentando esse ano”, acrescentou mais uma. Veja a repercussão:

galisteu barrando a deborah de falar mais uma vez! se fosse a deolane, né… GALISTEU BABA OVO — Felipe (@tuittafelipe) October 5, 2022

Triste mas é a realidade… essas atitudes da apresentadora não tem outra a não ser de BABA OVO como diz a nossa Babi. Hoje ela teve uma atitude duvidosa quando ela reforçou que a Babi poderia ser votado sendo q ela NUNCA faz isso. IMPARCIAL que ela foi! GALISTEU BABA OVO sim! — Portal Bárbara 🌻 (@PortalBarbaraB) October 5, 2022

adriane galisteu ta uma vergonha apresentando a fazenda, não repreende o grupão da deolane em nada, só passa pano, vive interferindo no jogo dos outros e tá muito NÍTIDO isso. #RoçaAFazenda — barbie #AFazenda14 (@barbiereservaa) October 5, 2022

#RoçaAFazenda Deolane ameaçando alguém ao vivo e a Galisteu não falou um "a". Mas se alguém é chamado de velho, ela se dói e se mete no meio. Primeira vez que eu vejo alguém tão parcial apresentando um reality, tá vergonhosa a falta de profissionalismo! — q. fabray♛ (@fabraycomenta) October 5, 2022

Galisteu tomou as dores da Doutora após ela ser chamada de "senhora" pela Kerline, já na quinta qnd a Rose chamou a Ingrid de "Rapariga" ela não disse nada, nem ao menos interrompeu a fala da Rose, só ficou rindo como se fosse algo engraçado, enfim…😑✌#RoçaAFazenda — Feiticeira Escarlete🔥🦚 (@EaiRayaneX) October 5, 2022

Galisteu totalmente parcial, nem tenta esconder seus preferidos. Tá feio e até desanima a gente de continuar acompanhando. #RoçaAFazenda — 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 🚩🦑 // 🐙👽 (@pedrovictorac) October 5, 2022

Por que a Galisteu está reforçando que a Babi pode ser votada? #RoçaAFazenda — Dantas (@Dantinhas) October 5, 2022