Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Ator de ‘Breaking Bad’ agride filha do vizinho com mangueira e é preso

Ator de ‘Breaking Bad’ agride filha do vizinho com mangueira e é preso

Raymond Cruz é mais conhecido por ter interpretado o letal antagonista Tuco Salamanca na série americana; personagem era o chefe do cartel mexicano e distribuidor do alto escalão do tráfico

  • Por Jovem Pan
  • 09/09/2025 13h20
  • BlueSky
Ezequiel BECERRA / AFP Ator americano Raymond Cruz é preso, acusado de agredir a filha dos vizinhos com uma mangueira de jardinagem Ator americano Raymond Cruz é preso, acusado de agredir a filha dos vizinhos com uma mangueira de jardinagem

O ator americano Raymond Cruz foi preso nesta segunda-feira (8), acusado de agredir a filha dos vizinhos com uma mangueira de jardinagem. A informação é do portal TMZ. Segundo o portal, a polícia de Los Angeles foi acionada após receber uma denúncia sobre a agressão. O desentendimento começou quando Cruz lavava seu carro. Conforme a denúncia, ele pediu que a menina saísse do caminho. Quando ela não o fez, ele usou a mangueira para espirrar água em sua direção. A jovem não teve nome ou idade revelados.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Hoje aos 60 anos, Cruz é mais conhecido por ter interpretado o letal antagonista Tuco Salamanca em Breaking Bad. O personagem era o chefe do cartel mexicano e distribuidor do alto escalão do tráfico, sobrinho do patriarca Don Hector Salamanca (Mark Margolis). O ator também participou do spin-off Better Call Saul, interpretando o mesmo personagem, e das séries The Closer e Nova Vita. Logo após a prisão, Raymond prestou depoimento e foi liberado. O ator concordou em retornar ao tribunal no dia 1º de outubro para uma audiência.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Cantor Silva chama Virginia de 'escrota', critica Sonza e diz não vai mais ao 'Altas Horas' para 'cantar música dos outros'
Veja o que se sabe sobre a morte de professor universitário que foi baleado no bairro do Ipiranga
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >