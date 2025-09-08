Veja o que se sabe sobre a morte de professor universitário que foi baleado no bairro do Ipiranga

Câmeras de segurança registraram a ação de dois indivíduos em uma motocicleta, que abordaram o veículo do professor, apontando uma arma

Reprodução/Fatec São Caetano do Sul Professor Mario Eugênio Longato, 66, lecionava na Fatec São Caetano do Sul, no ABC paulista



A Polícia Civil de São Paulo está apurando a morte do professor universitário Mario Eugênio Longato, de 66 anos, que foi baleado durante uma tentativa de assalto no Ipiranga, na zona sul da cidade, na madrugada de sexta-feira, 5. Câmeras de segurança registraram a ação de dois indivíduos em uma motocicleta, que abordaram o veículo do professor, apontando uma arma. Ao tentar fugir, Longato foi atingido por disparos e colidiu contra um poste.

O educador, que lecionava na Universidade Municipal de São Caetano (USCS) e na Faculdade de Tecnologia (Fatec), foi socorrido e levado ao Hospital São Camilo, mas não sobreviveu aos ferimentos. A investigação está sendo realizada pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic) e, embora um dos suspeitos já tenha sido identificado, o caso permanece sob sigilo.

O sepultamento de Mario Eugênio Longato ocorreu no Cemitério do Araçá, em São Paulo, onde familiares, amigos e alunos prestaram suas últimas homenagens. As instituições de ensino nas quais ele trabalhava expressaram seu pesar pela perda, ressaltando a dedicação e o comprometimento do professor com a educação. A área do Ipiranga, onde o crime aconteceu, é notoriamente marcada por altos índices de criminalidade, com 1.679 ocorrências de roubos registradas até agosto deste ano.

