Cantor Silva chama Virginia de ‘escrota’, critica Sonza e diz não vai mais ao ‘Altas Horas’ para ‘cantar música dos outros’

O cantor Silva, de 37 anos, protagonizou uma série de ataques a personalidades conhecidas durante sua apresentação em Brasília, no domingo (7). Em meio ao show, o artista fez comentários duros contra a influenciadora Virginia Fonseca, a cantora Luísa Sonza e o apresentador Serginho Groisman, o que gerou forte repercussão nas redes sociais. O primeiro alvo foi Virginia, criticada por suas parcerias com casas de apostas. “Vai se f****, Virginia. Garota escrota. Era pobre, ficou rica e agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm”, disparou o cantor, arrancando aplausos de parte do público.

Em seguida, Silva comparou sua carreira com a de Luísa Sonza. “Quem está fazendo música no Brasil com dinheiro do agro? Eu não sou a Luísa Sonza. Comecei do zero, meus amigos também”, afirmou. Sobrou também para Serginho Groisman, apresentador do programa Altas Horas. O cantor reclamou que o comunicador nunca lhe dá espaço para mostrar seu próprio repertório. “Me chama só para cantar música dos outros. Assim, não vou mais”, protestou.

No mesmo discurso, Silva ironizou Paula Lavigne, Jair Bolsonaro e a agência Mynd, conhecida por agenciar artistas e influenciadores. “Sou gay, não sou bi. Tenho 37 anos, sou filho de professora, não tenho ‘Tia Paula’ nas minhas costas”, disse, em referência a Lavigne.

Os vídeos do desabafo se espalharam rapidamente nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram a postura do cantor, outros demonstraram apoio. “Papo de frustrado”, criticou um usuário do X (antigo Twitter). “O que a Virginia, Luísa e Serginho têm a ver que ele não tem visibilidade?”, questionou outro. Já um internauta mais ácido defendeu: “Não o conhecia e já gosto! Acho que Cazuza diria algo assim hoje em dia”.

