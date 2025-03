Ator de Friends fala sobre xenofobia no set: ‘Ambiente tóxico’

Steve Park, comediante americano de descendência sul-coreana, compartilhou a experiência desconfortável que viveu durante as gravações da famosa série entre 1996 e 1997

Reprodução/NBC-NBCUniversal, Inc Park enfatizou que o termo "oriental" é considerado ofensivo por muitos que pertencem à comunidade asiática



Steve Park compartilhou uma experiência desconfortável que viveu durante as gravações de “Friends”. O ator sul-coreano fez parte de dois episódios da famosa série entre 1996 e 1997 e, em uma conversa no podcast Pod Meets World, revelou que o clima nos bastidores era hostil, marcado por ofensas raciais dirigidas à equipe. “Já naquela época, eu senti que era um ambiente tóxico. James Hong estava nos episódios comigo, éramos as duas únicas pessoas asiáticas no elenco, e ouvi [o diretor assistente] chamando-o para o set, dizendo algo como: ‘Cadê a p*rra do cara oriental? Chamem o cara oriental!'”.

Park enfatizou que o termo “oriental” é considerado ofensivo por muitos que pertencem à comunidade asiática. Além de relatar sua experiência pessoal, Park também abordou um problema mais amplo que permeava Hollywood na época. “É claro que isso é maior do que Friends. Não foi a primeira vez que vi isso acontecendo em minha carreira, era como tudo era em Hollywood em 1997. E ninguém nos defendia, ninguém sentia a necessidade de corrigir ou repreender esse comportamento”. Essa situação, segundo o ator, refletia uma cultura que não incentivava a correção de atitudes racistas.

