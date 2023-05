Ator de ‘Sucession’ diz que série sobre Logan Roy pode estar em desenvolvimento

Spin-off seria focado apenas no chefão da família Roy após sucesso da série da HBO Max

Divulgação/ HBO Sucession teve último episódio indo ao ar neste domingo, dia 28 de maio



‘Sucession‘, seriado de grande repercussão na HBO Max, chegou ao fim neste domingo, 28, mas os fãs podem ter um spin-off pela frente. O ator Brian Cox, que interpreta o magnata Logan Roy, disse que uma série baseada em seu personagem está em andamento. Brian disse que a morte de Logan em ‘Sucession’ foi como uma rejeição para si. “Eu estava bem com isso no final das contas, mas me senti um pouco rejeitado. Você sabe, eu me senti um pouco, oh, todo o trabalho que fiz e finalmente vou, você sabe, acabar com a orelha no tapete de um avião”, disse à BBC Two. “Bem, se você pensar sobre isso, do ponto de vista de Logan, ele tem que descobrir, como seus filhos vão se comportar quando ele morrer, o que acontecerá então?”, questiona o ator. “E a única maneira de fazer isso é fingir sua morte e, na verdade, em algum ponto distante, ele está observando o caos que se segue”, finalizou.