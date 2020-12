Ator Eduardo Galvão morre aos 58 anos vítima da Covid-19

Internado há uma semana, o ator de 58 anos não resistiu às complicações da doença

Reprodução/Instagram/galvaoeduardooficial Eduardo Galvão - 05/11/2020



O ator Eduardo Galvão foi mais uma vítima da Covid-19 no país. Aos 58 anos, ele não resistiu ao vírus e faleceu na noite desta segunda-feira, 07. Galvão estava internado há mais de uma semana no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Com 50% do pulmão comprometido, o ator foi entubado e passou os últimos dias na unidade de terapia intensiva – UTI. A informação foi confirmada pela GloboNews no início da madrugada desta terça-feira, 08, emissora ao qual Galvão dedicou anos de sua carreira.

Entre sua lista de sucessos na televisão brasileira, estão novelas como “Despedida de Solteiro” (1992), “Porto dos Milagres” (2001) e “O Beijo do Vampiro” (2002). Além da Rede Globo, Eduardo Galvão também fez novelas na Record, onde participou da novela “Apocalipse” (2017) e também na TV Bandeirantes, quando fez parte do elenco de “Dance Dance Dance ” (2007). Sua última novela foi “Bom Sucesso”, em 2019, na qual interpretou o Dr. Machado. Amigos de Galvão lamentaram nas redes sociais sua partida.

RIP Eduardo Galvão! O mais novo da turminha. O mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável! Dor imensa! #covid_19 https://t.co/FjrlG8Kzp6 — José de Abreu (@zehdeabreu) December 8, 2020