Exposição ‘OSGEMEOS: Segredos’ conta com mais de mil obras dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo

Mostra está em cartaz na Pinacoteca, em São Paulo, até o dia 22 de fevereiro de 2021

Reprodução/Instagram/osgemeos Obras de Otávio e Gustavo Pandolfo ficarão expostas até 2021 na Pinacoteca



Conhecidos internacionalmente, os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo estão com seus trabalhos expostos em uma mostra com mais de mil itens na Pinacoteca de São Paulo. “OSGEMEOS: Segredos” é a primeira exposição panorâmica dos artistas que possuem um traço único e contam com grafites estampados em ruas de Nova York e da Europa. Em entrevista a Fred Ring, apresentador do programa De Tudo Um Pouco, da Jovem Pan, os gêmeos contaram que o amor pela arte de rua começou ainda na infância. Moradores do Cambuci, bairro da zona Sul de São Paulo, eles gostavam de estar na rua vendo os vizinhos dançarem hip hop e essa vivência fora de casa fez com que os irmãos se apaixonassem pelo grafite.

O incentivo em casa também ajudou a dupla a mostrar seu talento para o mundo. “Nossa mãe descobriu que tinha um curso aqui na Pinacoteca e esse foi nosso primeiro contato com o spray”, contou Gustavo. Otávio acrescentou que eles sempre acreditaram no trabalho que fazem, mas não imaginavam que conheceriam vários lugares do mundo por conta disso. Mesmo com o reconhecimento internacional, eles não escondem a satisfação de poder ver o trabalho deles espalhado por São Paulo. “É uma cidade muito pintada e poderia ser a mais pintada [do Brasil] se não fosse esse apagão da prefeitura”, comentou Gustavo. O artista também ressaltou que ele e o irmão seguem lutando para sobreviver da arte. “É muito difícil a gente sempre batalhou muito para viver disso e estar na Pinacoteca é muito importante para incentivar outros artistas.” A exposição está seguindo todas as medidas de segurança contra a Covid-19 e segue em cartaz até 22 de fevereiro e 2021. Os ingressos custam R$ 25 e a meia entrada R$ 12,50.

Confira a entrevista com Os Gêmeos: