Ator Johnny Wactor morre aos 37 anos após ser baleado durante assalto em Los Angeles

Americano é conhecido por seu trabalho na série ‘General Hospital’; ele foi morto após surpreender bandidos tentando arrombar o seu carro

O ator americano Johnny Wactor, conhecido por seu trabalho na série “General Hospital”, morreu aos 37 anos de idade após ser baleado durante um assalto. O incidente ocorreu no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos, quando Johnny e um amigo viram três homens tentando arrombar seu carro. Segundo relatos de sua mãe, Scarlett Wactor, o ator não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no hospital. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre os suspeitos envolvidos no crime. Johnny iniciou sua carreira como ator em 2007, participando de diversos programas de televisão, como “Army Wives”, “Westworld”, “The OA”, “NCIS”, “Station 19”, “Mentes Criminosas” e “Hollywood Girl”. No entanto, muitos fãs o lembram por seu papel em “General Hospital”, onde interpretou Brando Corbin. O personagem era casado com Sasha Corbin e fez parte do elenco de 2020 a 2022. A morte prematura do ator deixou fãs e colegas de trabalho consternados.