Atores de ‘O Agente Secreto’ mudam de visual para o Oscar

Alice Carvalho e Gabriel Leone mudaram os fios para o dia da premiação, marcado para acontecer neste domingo, 15 de março

Divulgação Alice Carvalho e Gabriel Leone



Em dois dias, no domingo (15), os olhos dos brasileiros e do mundo estarão em Los Angeles para acompanhar a cerimônia do Oscar, na qual o Brasil concorre em cino cateogiras:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melho elenco

Melhor Ator

Melhor Fotografia

E para um evento glamuroso como esse, toda mudança é bem-vinda. E foi com esse pensamento que Alice Carvalho e Gabriel Leone, atores que integram o elenco de “O Agente Secreto”, resolveram inovar e mudar de visual.

Os atores dão rosto à campanha “Absolute Cinema”, desenvolvida pela TRUSS. Alice Carvalho surge com os fios em tom castanho-escuro, em uma cor desenvolvida especialmente para ela, chamada “Absolute Dark”, em um visual que combina elegância, força e sofisticação. Já Gabriel Leone apresenta o “Absolute Platinum”, um platinado para marcar sua presença exclusivamente na noite, em uma mudança pontual e de alto impacto, pensada especialmente para essa ocasião.

À Jovem Pan, Alice Carvalho aproveitou o momento de mudança para dar conselho para quem está passando por uma transformação capilar. “Entenda seu fio, invista em tratamento e não negligencie a etapa de manutenção. A mudança pode ser linda, mas ela precisa ser sustentada por cuidados pré e pós com produtos de qualidade.”, falou a atriz. “Para mim, era essencial que a mudança viesse acompanhada de saúde capilar, principalmente porque meu cabelo é cacheado e mais sensível”, acrescentou.

A atriz, que também sará vida a Rainha Marta no cinema, foi recentemente elogiada por Ryan Coogler, diretor de Pantegra Negra. Ele revelou ser fã da brasileira. “Ei! Queria dizer um ‘oi’ e falar o quanto sou seu fã! Adorei sua performance no filme e espero te ver esta semana”, disse no Critics Choice Awards, em vídeo publicado por Rodrigo Salem.

“Ver alguém como Ryan Coogler falar sobre o meu trabalho com tanta generosidade me emocionou. Primeiro veio a surpresa, depois uma sensação muito bonita de validação. Não só pessoal, mas coletiva”, comentou a atriz.

A premiação do Oscar acontece no dia 15 de março, e a Jovem Pan faz a transmissão a partir das 20h, no Youtube.