Atores de ‘The Umbrella Academy’ teriam exigido salário maior para 3ª temporada; saiba quanto

Divulgação Terceira temporada de 'The Umbrella Academy' deve estrear ainda este ano



O sucesso da série “The Umbrella Academy” está rendendo um bom retorno financeiro para o elenco dessa produção original da Netflix. Com a confirmação da terceira temporada, os protagonistas Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min tiveram um considerável aumento no cachê. Segundo divulgado pela Variety, os astros da série chegaram a se reuniram para pedir juntos um valor maior para grava a nova temporada. O esforço deu certo e, atualmente, estão recebendo mais de US $ 200 mil por episódio.

O ator Elliot Page também teria recebido um aumento, mas não estava diretamente envolvido nessa renegociação com os colegas de elenco porque o artista já entrou na série ganhando um valor mais elevado por ser o nome mais conhecido do elenco na época. A Netflix não quis comentar sobre o valor pago aos atores, informou a revista americano. “The Umbrella Academy” é um dos grandes sucessos da Netflix e a segunda temporada ficou no topo do ranking de títulos mais assistidos da plataforma de streaming após sua estreia. A terceira temporada está prevista para ser lançada em 31 de julho e a série é baseada nas histórias em quadrinhos de mesmo nome, que foram criadas e escritas por Gerard Way.