Maisa e João Guilherme estrelam nova ‘De Volta aos 15’, nova série teen da Netflix

História gira em torno de Anita, que quando completa 30 anos volta ao seu primeiro dia no colegial

Reprodução/YouTube/Instagram/joaoguilherme Maisa e João Guilherme estão no elenco da nova série da Netflix



Após o sucesso de “Pai em Dobro”, Maisa já foi anunciada em um novo projeto da Netflix, a série teen “De Volta aos 15”, que é baseada no livro de mesmo nome da jovem escritora Bruna Vieira. Além da ex-apresentadora do SBT, Klara Castanho e João Guilherme também estão no elenco da produção. A trama gira em torno de Anita, que sempre sonhou em chegar à vida adulta e quando completa 30 anos percebe que não era bem aquilo o que imaginava. Ao voltar para sua cidade natal, ela enfrenta momentos catastróficos e, com magia, acaba voltando ao seu primeiro dia do colegial, mas o detalhe é que ela continua com a mente de 30 anos.

Maisa viverá a protagonista Anita, que, ao voltar para o seu corpo de 15 anos, tenta resolver o problema de todos ao seu redor. Carol (Klara Castanho), por exemplo, é sua prima e está se envolvendo com o garoto que carrega o título de maior boy lixo da cidade. Já sua irmã, Luiza (Amanda Azevedo), quer se livrar do rótulo de princesinha. Anita também tentará ajudar César (Pedro Vinicius), um novo amigo que precisa de ajuda para assumir quem ele realmente é, ela também vai lidar com Henrique (Caio Cabral), seu melhor amigo nerd que nutre um amor secreto por ela. A questão é que as mudanças no passado acabam impactando o futuro desses personagens. A série contará com seis episódios e promete boas doses de humor e emoção. A data de estreia ainda não foi divulgada pela plataforma de streaming.