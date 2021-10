Atriz de ‘Rust’ desmente que diretor baleado por Alec Baldwin está na UTI: ‘Saiu do hospital’

Frances Fishe usou as redes sociais para informar que Joel Souza recebeu alta após o acidente

Reprodução/Instagram/francesfisher/22.10.2021 Frances Fisher fez uma homenagem a Halyna Hutchins nas redes sociais



A atriz Frances Fisher, que está no elenco do filme “Rust”, afirmou nesta sexta-feira, 22, que o diretor Joel Souza, de 42 anos, não está internado na UTI. A artista usou o Twitter para desmentir as informações divulgadas pelo The Daily Beast. “Nosso diretor Joel Souza saiu do hospital”, escreveu a atriz, que também pediu ao site para corrigir a informação. Ela reafirmou que Joel teve alta ao responder um post feito pela atriz Patricia Arquette, que publicou: “Meu coração está com a família Halyna Hutchins. Que perda dolorosa. Mandando orações para Joel Souza. Tenho certeza de que todos estão arrasados”. Frances também prestou uma homenagem à Halyna no Instagram.

“Descanse no paraíso, cara Halyna! Adorei ver você trabalhar, seu foco intenso e seu comando vibrante no set. Pedi que você ficasse ao meu lado na foto de elenco porque queria ter certeza de que você estava na frente e no centro, visto que há poucas mulheres como diretoras de fotografia. Nesse ínterim, minhas orações estão com sua família e com todos os que o amam e sentem sua falta”, escreveu a atriz no post. Na última quinta-feira, 22, o ator Alec Baldwin atirou acidentalmente no set de filmagens e atingiu a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo e morreu. Já Joel, que teria sido atingido no ombro, ficou ferido e foi levado ao hospital, o estado de saúde dele era desconhecido até a atualização feita por Frances. Alec prestou depoimento e foi liberado. O caso continua em aberto e a polícia americana segue investigando o caso.