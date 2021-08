Autora de novela da Globo se desculpa por cena com racismo reverso: ‘Foi péssimo’

‘Nos Tempos do Imperador’ virou assunto nas redes sociais após cena gerar polêmica entre famosos

Reprodução/Globo/24.08.2021 Cena protagonizada por Michel Gomes e Gabriela Medvedovski em 'Nos Tempos do Imperador' gerou polêmica



Uma cena da novela “Nos Tempos do Imperador”, da Globo, está gerando polêmica nas redes sociais e Thereza Falcão, que divide a autoria da trama Alessandro Marson, quis se retratar. Na cena exibida no último sábado, 21, o personagem Jorge/Samuel (Michel Gomes) fica irritado após Pilar (Gabriela Medvedovski) não ser aceita como moradora da Pequena África, um refúgio dos negros que conquistaram a liberdade. “Só porque você é branca não pode morar na Pequena África? Como que queremos ter os mesmos direitos se fazemos com os brancos as mesmas coisas que eles fazem com a gente?”, declarou o jovem na cena. Nas redes sociais, muitos telespectadores comentaram que o diálogo exibido na trama representa um racismo reverso. O apresentador AD Junior foi um dos que pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

“Mas gente quem pensou essa cena? São cenas como essa que viram verdades para pessoas desinformadas sobre o período da escravidão. Pessoas negras nem eram consideradas seres humanos e nem poderiam de fato segregar pessoas. Sem poder. Os brancos poderiam morar até lá no centro da Pequena África se quisessem. Eles são e eram donos de tudo… pessoas negras viviam em regime de exceção. Um homem preto sentado num banco de uma praça com uma mulher branca, seria um ET que está vistando a sua namorada em marte”, escreveu em um post no Instagram. “O conceito de direitos igualitários nem se discutia do ponto da humanidade. Entenda: negros não eram seres humanos. A fala de um homem negro no período da escravidão dessa forma seria tão bizarra que chega a assustar quem assiste uma cena dessas. Quem foi o ser que escreveu esse texto?! Aplicar o conceito de racismo reverso numa fala é muito perigoso e essa cena vai morar na cabeça de milhares de pessoas. Um deserviço total”, acrescentou. “Inacreditável”, comentou a atriz Fabíula Nascimento. “Gente, realmente fica difícil”, escreveu a influenciadora digital Tia Má.

Em meio a repercussão negativa, a autora de “Nos Tempos do Imperador” também deixou um comentário na publicação de AD Junior. “Foi péssimo. Pedimos muitas desculpas. Eu mesma quando vi a cena aqui em casa, falei: ‘O que foi isso?’ Todos os capítulos que vão ao ar até o dia 24 foram escritos em 2018, gravados na ampla maioria em 2019. Na época, não contávamos com uma assessoria especializada, que só aconteceu no ano passado, com a entrada do Nei Lopes [estudioso das culturas africanas]. Hoje, assisto à muitas cenas com uma sensação muito longínqua. Mais uma vez pedidos desculpas por cometer um erro grosseiro como esse”, postou Thereza.