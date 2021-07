Juliano Cazarré abre o jogo e fala se perdeu papel em ‘Pantanal’ por recusar vacina

Aos 40 anos, ator explicou por que ainda não foi vacinado e contou que procurou produção da novela

Reprodução/Instagram/cazarre/28.07.2021 Juliano Cazarré falou que vai tomar a vacina contra a Covid-19



O ator Juliano Cazarré se posicionou nesta quarta-feira, 28, após circular que ele foi cortado do elenco de “Pantanal”, da Globo, por não querer tomar a vacina contra a Covid-19. O artista, de 40 anos, disse que “não ia comentar a situação, pois ela nasceu de uma fofoca”, mas seu pai pediu para ele esclarecer o assunto. “Pedido de pai a gente atende”, começou escrevendo. “Há alguns dias, eu fiz uma consulta à produção de ‘Pantanal’ sobre a situação da vacina, pois eu adquiri imunidade ano passado e já li textos falando que a vacina nesses casos pouco adianta e que uma nova carga viral pode ser prejudicial. Mas deixei bem claro que se for uma condição da casa para que eu participe de ‘Pantanal’, eu tomaria”, acrescentou o ator. Vale ressaltar que a indicação de especialistas é que todos tomem a vacina, mesmo quem já teve a doença, pois já existem variantes da Covid-19 e o risco de uma reinfecção.

Juliano disse que no final de semana conversou com um médico no qual confia sobre a vacina e seu processo de fabricação. “Eu já tinha me decidido a tomar, assumindo os mesmos riscos que todos os outros vacinados. No posto, me informaram que eu [devo] passar lá na quinta-feira (amanhã de tarde). É o que farei”, afirmou. O artista também pediu orações a quem o criticou e ameaçou sua família. “Aos meus seguidores queridos, eu peço que rezem uma Ave Maria por todos aqueles que vieram desejar a minha morte e dos meus filhos. Ao rebanho de muares que veio aqui me xingar por causa da vacina, podem voltar a me xingar pelos motivos de antes: minha opção religiosa e por eu não acreditar na mesma ideologia que vocês”, declarou. Sem citar nomes, Juliano ainda revelou que um ator teria sugerido ficar com o seu papel no remake de “Pantanal”, pois já havia tomado a vacina.