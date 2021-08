Globo se pronuncia sobre suposto atrito com Letícia Sabatella nos bastidores de novela

No ar em ‘Nos Tempos do Imperador’, atriz não estaria ficando na fila para fazer o teste de Covid-19

Reprodução/Globo/18.08.2021 Letícia Sabatella vive a imperatriz Teresa Cristina em 'Nos Tempos do Imperador'



A Globo se pronunciou nesta quarta-feira, 18, após ser divulgado que a atriz Letícia Sabatella estaria causando desconforto à produção da novela “Nos Tempos do Imperador”. Segundo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a artista muitas vezes se recusa a ficar na fila para fazer o teste de Covid-19 realizado antes das gravações e vai direto ao camarim. Como a testagem faz parte dos protocolos de segurança adotados pela emissora, a produção da novela precisa ficar atrás de Letícia. Ainda de acordo com a colunista, a fila para testagem é única e todos os profissionais envolvidos – inclusive quem trabalha por trás das câmeras – precisa encará-la.

Procurada pela Jovem Pan, a emissora carioca negou que a atriz tenha esse comportamento nos bastidores. “A informação não procede. Letícia, assim como toda equipe da novela, segue um protocolo de segurança, que contempla diversos itens, incluindo, para muitos, uma dinâmica de testes frequentes. E nunca houve qualquer problema com a atriz como esse relatado”, informou a Globo em nota. A trama que ocupa a faixa das 18h é a primeira novela inédita a ser exibida após o início da pandemia. A novela é uma sequência de “Novo Mundo”, produção exibida em 2017 na mesma faixa de horário. Em “Nos Tempos do Imperador”, Letícia interpreta a imperatriz Teresa Cristina e, logo no primeiro capítulo, ela foi muito elogiada pelo público por sua interpretação.