Bad Bunny, Travis Kelce, Eminem e mais: ‘Um Maluco no Golfe 2’ faz sucesso na Netflix recheado de estrelas; veja a lista

Filme, que marca o retorno de Adam Sandler ao papel de Happy Gilmore, se tornou a maior estreia de um filme da Netflix nos EUA

Scott Yamano/Netflix Bad Bunny interpreta Oscar, um caddie que trabalha para Happy Gilmore (Adam Sandler)



“Um Maluco no Golfe 2”, sequência do clássico de 1996, estreou na Netflix com uma avalanche de participações especiais, misturando lendas do esporte, ícones da comédia e astros da música. O filme, que marca o retorno de Adam Sandler ao papel de Happy Gilmore, se tornou a maior estreia de um filme da Netflix nos EUA e o maior sucesso da carreira de Sandler na plataforma, gerando 46,7 milhões de visualizações nos primeiros três dias.

A trama mostra um Happy em baixa após 30 anos, enfrentando problemas financeiros e familiares, mas que retorna ao golfe para salvar a carreira de sua filha no balé. Nesse caminho, ele reencontra antigos rivais e conhece novos personagens, o que abre espaço para uma série de participações que empolgaram os fãs. A lista de celebridades é vasta e eclética, e muitos dos nomes recorrentes nos filmes de Sandler, como Steve Buscemi, Rob Schneider e Ben Stiller, reprisam seus papéis ou interpretam novos personagens. A própria família do ator, incluindo a esposa Jackie Sandler e as filhas Sunny e Sadie Sandler, também marcam presença.

No mundo do golfe, o filme se destaca com a participação de lendas e profissionais de peso. John Daly, conhecido por seu estilo “anti-establishment”, aparece como ele mesmo, morando na garagem de Happy. O filme ainda reúne profissionais como Nelly Korda, Nancy Lopez, Fred Couples, Jack Nicklaus e Lee Trevino, que fazem parte de um jantar especial.

Esportistas e músicos no elenco

O filme chama a atenção pela presença de figuras fora do golfe, como a estrela da WNBA Kelsey Plum, o produtor musical Andrew Watt e o apresentador de TV Ken Jennings. Entre os nomes mais comentados, o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, e o rapper porto-riquenho Bad Bunny roubam a cena em uma sequência de “lugar feliz” que se tornou viral. Namorada do astro da NFL, a popstar Taylor Swift disse no Instagram que “gargalhou e vibrou o tempo inteiro” e convidou seus fãs a assistirem ao longa.

Na trama, o personagem de Bad Bunny, Oscar, é um caddie que trabalha para Happy Gilmore depois de ser demitido por um funcionário de hotel interpretado por Kelce. Em uma cena de “lugar feliz” — um método de visualização usado por Happy no primeiro filme —, Oscar imagina uma vingança bizarra e cômica contra seu ex-chefe. Ele visualiza Kelce amarrado a um poste, usando apenas um avental, enquanto espalha mel em seu peito, atraindo um urso para atacá-lo. A cena dividiu a opinião dos internautas, mas reforçou a mistura excêntrica de comédia, esportes e cultura pop que caracteriza o filme.

A lista completa de participações

Outros nomes notáveis que contribuem para o universo da comédia são Eric André, Margaret Qualley, Post Malone, Guy Fieri e até mesmo o rapper Eminem, que faz uma aparição inesperada no final do filme. O elenco se completa com figuras conhecidas da TV e da comédia, como Stephen A. Smith, Kevin Nealon e Ben Stiller, que retorna como o atormentado Hal L., agora líder de um grupo de apoio a dependentes químicos. O diretor do primeiro filme, Dennis Dugan, também retorna ao seu papel como comissário do Tour Championship.

Celebridades e participações especiais em “Um Maluco no Golfe 2”

Atores e comediantes

Steve Buscemi : Interpreta o novo vizinho de Happy.

: Interpreta o novo vizinho de Happy. Jackie Sandler : A esposa de Adam Sandler na vida real, no papel de Monica, a instrutora de dança da filha de Happy.

: A esposa de Adam Sandler na vida real, no papel de Monica, a instrutora de dança da filha de Happy. Sadie Sandler e Sunny Sandler : Filhas de Adam Sandler, interpretando Charlotte (membro do grupo de apoio a alcoolismo de Happy) e Vienna (a filha de Happy), respectivamente.

: Filhas de Adam Sandler, interpretando Charlotte (membro do grupo de apoio a alcoolismo de Happy) e Vienna (a filha de Happy), respectivamente. Ben Stiller : Repete seu papel como Hal L., agora líder de um grupo de apoio a dependentes químicos.

: Repete seu papel como Hal L., agora líder de um grupo de apoio a dependentes químicos. Rob Schneider : Aparece na “fantasia de lugar feliz” de Happy, repetindo uma fala de outro filme de Adam Sandler.

: Aparece na “fantasia de lugar feliz” de Happy, repetindo uma fala de outro filme de Adam Sandler. Jonathan Loughran e Blake Clark : Membros recorrentes do elenco de filmes de Sandler, em papéis secundários.

: Membros recorrentes do elenco de filmes de Sandler, em papéis secundários. Eric André, Margaret Qualley e Martin Herlihy : Interpretam amadores no campo de golfe municipal.

: Interpretam amadores no campo de golfe municipal. Kym Whitley : Vive Bessie, uma entusiasta do grupo de apoio a alcoolismo.

: Vive Bessie, uma entusiasta do grupo de apoio a alcoolismo. Marcello Hernández : Membro do elenco do Saturday Night Live , interpreta Esteban, o primo de Oscar.

: Membro do elenco do , interpreta Esteban, o primo de Oscar. Dennis Dugan: Diretor do filme original, retorna como o comissário do Tour Championship, Doug Thompson.

Atletas e personalidades do esporte

Travis Kelce : Tight end do Kansas City Chiefs, interpreta um funcionário de hotel que demite o personagem de Bad Bunny.

: Tight end do Kansas City Chiefs, interpreta um funcionário de hotel que demite o personagem de Bad Bunny. John Daly : A lenda do golfe, aparecendo como ele mesmo, morando na garagem de Happy.

: A lenda do golfe, aparecendo como ele mesmo, morando na garagem de Happy. Nelly Korda e Nancy Lopez : Golfistas, integram o conselho de liberdade condicional de Shooter McGavin.

: Golfistas, integram o conselho de liberdade condicional de Shooter McGavin. Fred Couples, Nick Faldo, Jack Nicklaus, Corey Pavin e Lee Trevino : Lendas do golfe, participando do jantar dos Campeões do Tour.

: Lendas do golfe, participando do jantar dos Campeões do Tour. Jordan Spieth, Xander Schauffele, Rickie Fowler, Keegan Bradley, Collin Morikawa, Tony Finau, Will Zalatoris, Justin Thomas, Bubba Watson, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Rory McIlroy e Brooks Koepka : Golfistas profissionais, jogando ao lado de Happy no Tour Championship.

: Golfistas profissionais, jogando ao lado de Happy no Tour Championship. Kelsey Plum : Estrela da WNBA, em uma breve aparição no campo de golfe municipal.

: Estrela da WNBA, em uma breve aparição no campo de golfe municipal. Paige Spiranac : Ex-jogadora de golfe e modelo, como uma funcionária da loja de artigos esportivos.

: Ex-jogadora de golfe e modelo, como uma funcionária da loja de artigos esportivos. Reggie Bush : Ex-astro da NFL, como um dos competidores da Maxi League.

: Ex-astro da NFL, como um dos competidores da Maxi League. Rebecca Quin e Nikki Garcia : As lutadoras profissionais nterpretam Flex e Medusa, competidoras da Maxi League.

: As lutadoras profissionais nterpretam Flex e Medusa, competidoras da Maxi League. Boban Marjanović : No papel de Drago Larson, filho do Sr. Larson do primeiro filme.

: No papel de Drago Larson, filho do Sr. Larson do primeiro filme. Stephen A. Smith : Analista esportivo, comentando os resultados de Happy.

: Analista esportivo, comentando os resultados de Happy. Dan Patrick: Apresentador de rádio e TV, interpreta o apresentador do “Sports Hole”.

Músicos e outras figuras da mídia

Bad Bunny : No papel de Oscar, um caddie que trabalha para Happy.

: No papel de Oscar, um caddie que trabalha para Happy. Eminem : Interpreta o filho de Donald, um lacaio de Shooter McGavin no filme original.

: Interpreta o filho de Donald, um lacaio de Shooter McGavin no filme original. Post Malone : Atua como DJ Omar Gosh, um dos locutores do Maxi Tour Challenge.

: Atua como DJ Omar Gosh, um dos locutores do Maxi Tour Challenge. Andrew Watt : Produtor musical, em uma aparição no campo de golfe municipal.

: Produtor musical, em uma aparição no campo de golfe municipal. Alix Earle, Sean Evans, Bobby Lee, Andrew Santino, Cam’ron e Treasure Wilson : Apresentadores de podcasts e programas da vida real, aparecendo em uma entrevista com o vilão Frank Manatee.

: Apresentadores de podcasts e programas da vida real, aparecendo em uma entrevista com o vilão Frank Manatee. Guy Fieri : Ícone da culinária é o titular do Maxi Tour Challenge.

: Ícone da culinária é o titular do Maxi Tour Challenge. Ken Jennings : Apresentador do Jeopardy! , em uma cena do programa.

: Apresentador do , em uma cena do programa. Jon Lovett: Conhecido como “o homem elegante”, ele é um jogador de driving range.

Assista ao trailer

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA