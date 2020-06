Assim como Oscar, Bafta 2021 também é adiado por causa de coronavírus

Reprodução/Instagram Cerimônia foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus



A Academia Britânica de Artes e Cinema e Televisão (Bafta, na sigla em inglês) anunciou na segunda-feira (15) que a cerimônia da próxima edição, em 2021, será adiada em dois meses por causa da pandemia do novo coronavírus. O evento passou de fevereiro para o dia 11 de abril.

O anúncio aconteceu logo após o Oscar também confirmar o adiamento de sua edição de 2021. O evento de Hollywood, que inicialmente aconteceria no dia 28 de fevereiro, agora será realizado em 25 de abril.

Assim como o Oscar, o Bafta também estendeu o período de elegibilidade de filmes concorrentes. “Essa mudança em relação à data anunciada anteriormente em 14 de fevereiro reconhece o impacto da pandemia global e acomoda um período prolongado de elegibilidade. Mais detalhes sobre a cerimônia serão anunciados no final do ano”, afirmou a organização do evento em comunicado à imprensa.

O Bafta é a principal premiação do cinema britânico e é tido como um dos principais termômetros para os ganhadores do Oscar.

Em julho, acontecerá a versão do Bafta que premia os melhores da TV britânica, que foi confirmada para acontecer sem público e discursos ao vivo dos ganhadores.